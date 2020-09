Mitarbeiter für den Bereich Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung (m/w/d) gesucht

Ab sofort sucht die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

einen Mitarbeiter für den Bereich Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung (m/w/d)

IHR PROFIL

• Studium der BWL/Rechnungswesen, gleichwertige Ausbildung als Bilanzbuchhalter oder vergleichsbare Berufsqualifikation

• mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung

• sehr gute MS-Office-Kenntnisse

• zuverlässige, sorgfältige und ergebnisorientierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und Flexibilität

• Kenntnisse in der Immobilienbranche sind wünschenswert

IHRE AUFGABEN

• Sicherstellung und Kontrolle des gesamten Zahlungsverkehrs sowie der Kassen

• Führung sämtlicher Konten einschließlich Festgeldkonten und andere Anlagen

• vorbereitende Arbeiten zur Erstellung der Jahresabschlüsse einschließlich Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

• Erstellung der Monats- und Quartalsberichte, Statistiken und Analysen

• Erarbeitung der kurz-, mittel- und langfristigen Wirtschafts- und Liquiditätspläne

• Bearbeitung der steuerlichen Angelegenheiten

• Überwachung der Budgeteinhaltung

• Sicherstellung und Kontrolle der ordnungsgemäßen Buchungen

DIE WiWO BIETET:

• sicherer Arbeitsplatz mit guten Rahmenbedingungen

• flache Hierarchien

• die Möglichkeit zu individuellen Weiterbildungen

INTERESSIERT?

Dann reichen Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 18. September 2020 in der Geschäftsstelle der WiWo oder per E-Mail an personal@wiwo-wildau.de ein.

Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Friedrich-Engels-Straße 40

15745 Wildau

personal@wiwo-wildau.de