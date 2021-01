Mechatroniker (m/w/d) gesucht

Engagiert. Kompetent. Zielgerichtet.

Als Marktführer in Engineering und IT steht FERCHAU mit 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten seit Jahrzehnten für Qualität in jedem Bereich. Dabei zählen wir vor allem auf Menschen wie Sie, die uns im Backoffice mit großem Engagement unterstützen. Ihre hohe Serviceorientierung und Ihre gewissenhafte Arbeitsweise machen unseren Erfolg in der ganzen Welt des Engineerings erst möglich.

Ab sofort wird für in der Niederlassung Wildau gesucht:

Mechatroniker (m/w/d)

Langfristig und nachhaltig – Ihre Aufgaben bieten Potenzial

• Einrichtung, Instandhaltung und Wartung der Maschinen und Anlagen

• Sicherstellung des Anlagenbetriebs

• Installation und Inbetriebnahme von Neuanlagen

• Festlegung von Instandhaltungsmaßnahmen und Wartungsintervallen

• Durchführung von Kontrollen, Reparaturen und Messungen zur Fehlererkennung und -behebung

Individuell und erfolgsorientiert – Ihre Perspektiven sind ausgezeichnet

• attraktive, leistungsgerechte Vergütungsstrukturen

• hohe Planungssicherheit durch unbefristeten Arbeitsvertrag

• Förderung Methodenkompetenz

Sie wissen, worauf es ankommt – Ihr Profil beweist es

• abgeschlossene Ausbildung als Mechatroniker (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation

• Berufserfahrung in der Wartung, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen

• Erfahrung in der Reparatur und Fehlerdiagnose im Bereich Pneumatik und Hydraulik

• sorgfältige und systematische Arbeitsweise

• Führerschein der Klasse B wünschenswert

Unser Angebot klingt wie für Sie gemacht? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne online oder per Email unter der Kennziffer 47-25650-BRB bei Frau Franziska Vahl. Denn was für unsere Kunden gilt, gilt für Sie schon lange: Wir entwickeln Sie weiter.

Frau Franziska Vahl

Personalreferentin

Tel.: 03375 52497-14

franziska.vahl@ferchau.com

FERCHAU GmbH

Niederlassung Berlin-Brandenburg

Freiheitstraße 124/126

15745 Wildau