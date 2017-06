Bootscharter und Bootsservice

Die Marina Beeskow unweit der Burg Beeskow inmitten auf der Spreeinsel nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt bietet Ihren Gästen eine Anzahl von Liegeplätzen. Der Betreiber des Hafens, Andé Rädel bietet auf dem ca. 6.400 m²; großen Hafengelände direkt an der Spree einen Boot-Charterbetrieb. Bereits die Fahrt zu dem Hafen ist ein Naturerlebnis allererster Güte. Das Umland von Beeskow im Landkreis Oder-Spree ist der wald- und gewässerreichste Landkreis Brandenburgs und bietet allen Naturliebhabern viele historische und kulturelle Attraktionen. Von hier aus erleben Sie die wasserreiche Natur und finden Ruhe, Erholung und Entspannung. Die faszinierende Wasserlandschaft lockt jedes Jahr neue Urlauber und Wassertouristen in unsere Gegend und wir freuen uns, Sie in unserem Hafen begrüßen zu dürfen.

Das gesamte Wasserstraßennetz Brandenburgs können Sie von uns aus befahren. Alle Wasserfreunde können im Hafen mit ihren Booten an insgesamt 18 Liegeplätzen anlegen. Die Marina Beeskow verfügt über alle Annehmlichkeiten, die der Bootstourist erwarten kann u. a. Frischwasser, Strom und andere Betriebsmittel.

Wertgutschein für Charterbootfahrt

Wert 100 €, Sie zahlen aber nur die Hälfte!

Nicht enthalten im Gutschein sind die Kosten für Kaution, Benzin, Endreinigung, Mitnahme von Kleintieren

Einlösbar Montag bis Donnerstag

um Reservierung wird gebeten

Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich. Pro Haushalt ist auch nur der Kauf eines Gutscheins gestattet

Motorboot Baser 500 – 8 PS

Motorboot Baser 500 – 50 bis 60 PS

Hausboot Baser 1000