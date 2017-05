Feiern wie im Oberbayern mit kühlen Drinks und Mega Künstlern, dafür muss man nicht unbedingt nach Malle fliegen! Sie haben die Möglichkeit am 10. Juni bei der 1. Mallorca Schlager Open Air Party mit dem einzigartigen und echten Mickie Krause die Mega Party zu erleben. Mickie Krause kommt nicht Solo, hat auch noch Schuhe an und schenkt Ihnen ein Foto mit weiteren Schlagerkünstlern wie Axel Fischer, Mallorca Cowboys und Marry. Sichern Sie sich jetzt unsere exklusiven Tickets im Wert von 25 Euro und bezahlen aber nur die Hälfte für die 1. Mallorca Schlager Open Air Party am 10. Juni im Natursportpark Blankenfelde.

Mallorca Schlagerparty 2 Personen (Wert:50,-€) Stückpreis: 25,00 EUR (inkl. 0,00% MwSt. und zzgl. Versandkosten Lagerbestand: 30 Anzahl:

Mallorca Schlagerparty 1 Person (Wert:25,-€) Stückpreis: 12,50 EUR (inkl. 0,00% MwSt. und zzgl. Versandkosten Lagerbestand: 40 Anzahl:

Wichtig: Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich.