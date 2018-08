Bespielen Sie eine der besten Anlagen Deutschlands!

Lasertag ist ein Spiel bei dem mehrere Spieler im Team versuchen, sich vor anderen Mitspielern zu verstecken und sich unerkannt durch die Räume zu bewegen, um dann die Gegenspieler zu treffen und so Punkte zu erzielen.

Als Spielgerät führen Sie ungefährliche Tagger, die als Infrarotsignalgeber fungieren, mit sich. Lasertag ist die international übliche Bezeichnung des Spieles, aber auch Laserspiel bzw. Lasergame sind bekannte Namen für diese wettbewerbsorientierte und sportliche Freizeitbeschäftigung. Bei Lasertag ist keine besondere Schutzkleidung erforderlich, das bedeutet Spielspaß in normaler Alltagskleidung!

Spielen Sie mit Ihren Freunden, der Familie oder den Arbeitskollegen den aufregenden und einmaligen Teamsport.

Für einen reibungslosen Ablauf finden Sie sich bitte 15 Minuten vor der gebuchten Spielzeit in der LaserTag Arena ein.

Gepielt werden darf ab 12 Jahren. Spieler unter 14 Jahren müssen jedoch einen von den Eltern unterschriebenen Haftungsausschluss mitbringen.

Ab 12 Jahren

Klassische Variante mit vielen verschiedenen Spielmodi.

Ab 18 Jahren

Wahl zwischen der klassischen und der taktischen Variante, die etwas realistischer ist und erweiterte Spielmodi anbietet.

Zusätzlich: Spielerlebnis 2.0

Virtual Reality – Welcome in the future!

Als erster Anbieter in Dresden wird bei LaserTag das Spielerlebnis auf eine neue Ebene gehoben! Mit Virtual Reality tauchen Sie in eine völlig neue Welt ein, mitten drin statt nur dabei!

Sichern Sie sich ab Donnerstag Ihren ganz exklusiven Gutschein für die Hälfte!*

Der Gutschein hat einen Wert von 60, Euro – Sie zahlen NUR 30,- Euro.

* Wichtig: Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich! Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

LaserTag Dresden

Saydaer Straße 6

01257 Dresden

www.lasertag-dresden.com