Entspannung pur und exquisite Küche im Grünen:



Das Landhotel Residenz

Genießen Sie die erholsame Atmosphäre unseres Hauses und fühlen Sie sich wohl, wenn Sie nach einer langen Fahrt „nach Hause“ kommen.

Schmecken Sie welche Köstlichkeiten Ihnen unsere Küche bietet. Lassen Sie sich täglich mit abwechslungsreichen und frischen Leckereien verwöhnen.

Hören Sie nichts. Verzichten Sie bei uns auf Autolärm und lauschen Sie statt dessen der Geräuschen der Natur.

Nutzen Sie die günstige Lage unseres Hauses. Nach 500 Metern sind Sie am BMW-Werk, in nur wenigen Minuten an der neuen Messe, am Flughafen Leipzig-Halle und im Stadtzentrum.

Wenn Sie zu zweit reisen, sind für Sie unsere Doppelzimmer genau das Richtige! Unsere komfortablen 28 Doppelzimmer davon 2 behindertengerechte Zimmer verfügen alle über WLAN, Telefon, Bad mit Dusche. Alle Zimmer sind als Nichtraucher erhältlich und klimatisiert.

Jeden Jeden Tag verwöhnen wir Sie vom Frühstück bis zum Abendessen mit kulinarischen Leckereien. Beginnen Sie den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück in unserem Restaurant. Ob à la carte, Feierlichkeiten oder Bankette, unser gemütliches Restaurant bietet zu allen Anlässen die geeignete Bühne für Ihr „Gastspiel“.

Die regelmäßig wechselnde Speisekarte sorgt für Abwechslung, auch für den kleinen Hunger zwischendurch. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Business Lunch? In der Lobbybar können Sie den Tag gemütlich ausklingen lassen und Freunde und Kollegen treffen. Gesellen Sie sich an den Tresen und probieren ein frisch gezapftes Bier.

Sichern Sie sich am Dienstag, den 5. März um 15:00 Uhr, Ihren ganz exklusiven Gutschein für die Hälfte!*

Der Gutschein hat einen Wert von 210,- Euro –

Sie zahlen NUR 105,- Euro.

Gutscheininhalt:

2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück für 2 Personen

*Wichtig: Die Gutscheine sind gültig bis 31. März 2020. Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich! Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Hotel Residenz Leipzig

Residenzstraße 43

D-04356 Leipzig-Hohenheida

www.hotel-residenz-leipzig.de

www.greenline-hotels.de