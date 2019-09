Alwine ist kein Kunstname. Alwine war eine Brandenburgerin mit Leib und Seele. Sie verbrachte soviel Zeit wie möglich zwischen Wäldern und Wiesen. In ihrem Garten baute sie Obst und Gemüse an, erntete, weckte ein, bereitete ihre eigenen Marmeladen zu. Sie lebte ganz selbstverständlich mit den Jahreszeiten. Im Sommer brachte sie aus den Wäldern Beeren mit, im Herbst Pilze, und stets legte sie Vorräte für den Winter an.

Alwine war unsere Großmutter.

Wir teilen ihre Verbundenheit mit dem Land und seinen Menschen, ihre Liebe zu der melancholischen Landschaft und der oft einsamen Natur, die Leidenschaft für’s Gärtnern, Pflanzen, Ernten und Kochen – deshalb haben wir unser Landhaus nach ihr benannt.

In ihrem Sinne wollen wir unseren Gästen ein authentisches Stück Brandenburg bieten, verwurzelt in der Oder-Spree-Region mit ihrer Flora, Fauna, ihren kulturellen und kulinarischen Traditionen: das Landhaus Alwine an den Spreewiesen.

Ihr Alwine-Team

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag:

14:00 – 21:30 Uhr

Freitag und Samstag:

12:30 – 21:30 Uhr

Sonntag:

13:30 – 18:30 Uhr

Getränke und hausgemachter Kuchen

Montag – Ruhetag

(Versorgung für Übernachtungsgäste)

Warme Speisen:

Di – Do 16:00 – 20:30 Uhr

Fr – Sa 12:30 – 20:30 Uhr

