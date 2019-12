Lagerarbeiter (m/w/d) gesucht

Mit mittlerweile 20 Einrichtungszentren und über 7.000 Mitarbeitern bundesweit zählt die Höffner Möbelgesellschaft zu den führenden serviceorientierten Möbelhändlern Deutschlands. Möbel Höffner wächst kontinuierlich und ist für die Zukunft bestens aufgestellt.

Um diese Erfolgreiche Entwicklung weiter fortzusetzen, sucht die Höffner Möbelgesellschaft aktuell

Mitarbeiter (m/w/d) im Lager

in Vollzeit an ihrem Standort in Schöenefeld.

Ihre Herausforderung:

– Warenannahme, Warenausgabe, Einlagerungen und Auslagerungen sowie Kommissionieren

– Bearbeiten von Retouren, Durchführen von Bestandkontrollen

– Sicheres und freundliches Auftreten im Umgang mit Kunden und Lieferanten

– Sie arbeiten in Höffners Zentrallager.

Ihr Profil:

– Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik oder gleichwertige Ausbildung bzw. entsprechende Berufserfahrung

– Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

– Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit

– PC-Kenntnisse von Vorteil

Höffner bietet Ihnen:

– eine umfangreiche und systematische Einarbeitung

– einen verantwortungsvollen, interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Familienunternehmen

– vergünstigtes Mitarbeitermenü im Kundenrestaurant „Kochmütze“

– kostenloser Shuttlebus ab Bahnhof Grünau und Rudow

– Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

– attraktiver Personalrabatt

– Mitarbeiter-Events

– Gesundheitsmaßnahmen

Ausschreibende Gesellschaft

Translogistik Waltersdorf Service GmbH & Co. KG

Am Rondell 1

D-12529 Schönefeld

Haben Sie Interesse?

Wenn Sie Teil eines erfolgreichen Teams werden wollen, und Sie die Mitarbeit in einem traditionsreichen Familienunternehmen anspricht, freut sich die Höffner Möbelgesellschaft über Ihre Bewerbung.

geht es zur Online-Bewerbung.