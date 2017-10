Kristall Saunatherme Ludwigsfelde

Die Kristall-Saunatherme Ludwigsfelde bietet textilfreies Baden auf höchstem Niveau in einer der schönsten Thermen Berlin und Brandenburgs 30 Minuten südlich von Berlin.

Ausgestaltet in edlem Marmor, mit echten Kristalllüstern und vielen liebevollen Details, zeigt sich die Kristall-Saunatherme Ludwigsfelde als wahre Oase der Entspannung und Erholung. Echte Palmen, Bananen- und Zitronenbäume versprühen südländisches Flair und Urlaubsträume. In unseren erweiterten und neugestalteten Saunagarten geniessen Sie Urlaubsfeeling pur unter prächtigen Palmen. Die bequemen Loungemöbel laden zum Verweilen und Entspannen ein – einfach tief durchatmen und Stress und Hektik der Großstadt weit hinter sich lassen.

Die Vielzahl der unterschiedlichen Saunen erfüllt jeden Wunsch für gepflegtes Relaxen in angenehmer Gesellschaft. Die Kristall-Saunatherme Ludwigsfelde bietet mit acht Innensaunen, fünf Außensaunen, zwei Dampfbädern, alle mit unterschiedlichen Düften und Temperaturen, für jeden Saunafreund etwas Besonderes. Der besondere Frischekick in der Eisnebelgrotte und das Osmanische Hamam machen das Wohlfühl-Angebot komplett. Täglich werden 23 unserer beliebten Spezial-Aufgüsse angeboten. Freitag und Samstag sogar 25 Spezial-Aufgüsse.

Saunieren im Wohlfühlambiente. Der an die Therme angrenzende Sauna-Freibereich versprüht ein ganz besonderes Flair. Gemütliche Liegen, Wege zum Flanieren, weitläufige Grünflächen, Blumen und Bäume, Dorfbrunnen, Teich und Bachlauf laden zum Verweilen oder einem kleinen Spaziergang ein. Die 5 Außen-Saunen sind zum Teil in fast 300 Jahre alten Sennhütten, Mühlen oder Getreidespeichern eingebaut. Innen mit modernster Technik ausgestattet – Außen liebevoll rustikal – laden sie zu einem Ausflug in die Welt der Wärme, der Aromen und der totalen Entspannung ein, denn hier ist Nichtstun erwünscht.

