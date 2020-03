Kraftfahrer (m/w/d) gesucht…

Die Gladrow GmbH, ist ein junges Unternehmen in der Lebensmittel-Lieferservice-Branche. Seit 1994 beliefert die Firma zahlreiche Kunden in der Region Brandenburg und Berlin mit einem breiten Spektrum an Lebensmitteln. Im Bereich des Großhandels werden unter anderem Kindertagesstätten, Schulen, Hotels, Tankstellen, sowie Kunden der Partner der Gladrow GmbH mit einem familienähnlichen und hochmotivierten Team. Zur Verstärkung des Logistik-Teams braucht die Firma ab sofort einen

LKW-Kraftfahrer (m/w/d) für die Nahverkehr-Auslieferung

Ihre Aufgaben:

– Belieferung der Kunden in der Region Berlin-Brandenburg;

– Be- und Entladen der Fahrzeuge und die Rücknahme des Leerguts vor Ort;

– Fahrzeugpflege.

Ihr Profil:

– C- oder CE-Führerschein;

– Berufserfahrung als Kraftfahrer/-in wäre wünschenswert, ist jedoch nicht Pflicht;

– Zuverlässige und serviceorientierte Zusammenarbeit mit den Kunden;

– Flexibilität und Bereitschaft zu Sonn- und Feiertagsarbeit als auch Schichtarbeit.

Ihnen wird geboten:

– Ein familiäres Betriebsklima;

– Betriebliche Sozialleistungen (einschließlich Urlaubs- und Weihnachstgeld);

– Ein krisensicherer Arbeitsplatz mit pünktlicher und leistungsgerechter Bezahlung.

Interesse an dieser Herausforderung?

Dann freut sich die Gladrow GmbH auf Ihre Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an info@gladrow-online.com.

Kontakt:

Falco Gladrow

Info@gladrow-online.com

Tel.: 030 63313409

Gladrow GmbH Co. & KG

Zülowstraße 5B, 15749 Mittenwalde

Info@gladrow-online.com

www.gladrow-online.com