Hitradio SKW und das A10 Center Wildau verschenken Kohle für die Klassenkasse!

Und so funktioniert’s:

Einfach im Lehrerzimmer nach allen Tassen suchen, die nicht mehr gebraucht werden.

Als Lehrerteam der jeweiligen Schule mit der Anzahl der gefundenen Tassen anmelden und für den Tassentausch bewerben.

Mit etwas Glück tauschen wir alle Tassen gegen JEWEILS eine neue Tasse.

JEDE Tasse ist schick bedruckt und gefüllt mit 50,- Euro!!!

JEDE!!!

Teilnahmebedingungen:

Das ist die größte Tassen-Tausch-Aktion der Region!

mit freundlicher Unterstützung vom