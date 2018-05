Auf die Bäume, fertig, los! Kletterwald Wuhlheide Berlins erster Kletterpark bietet Freizeitspaß für die ganze Familie Der Kletterwald Wuhlheide – inmitten des beliebten Volksparks Wuhlheide direkt am FEZ. Fahrradwanderweg, Badesee, Schwimmhalle oder Spielplätze sind in direkter Nachbar­schaft. Entdecken Sie den Wald aus der Vogel­perspektive. Ob Familienausflug oder Wandertag – bei uns können Groß und Klein in 7 Parcours das perfekte Abenteuer und Nervenkitzel pur erleben.

Der Kletterwald Wuhlheide ist Berlins erster Kletterwald. Er liegt direkt am FEZ, Berlins größtem Familien-Freizeitpark. Kinder und Erwachsene klettern hier zusammen. Ein durch­gän­giges Siche­rungssystem garantiert Kletter­spaß bis in die höchsten Wipfel. Mehr als 100 Kletter­elemente in 7 Parcours von leicht bis mutig bieten Spaß und Nerven­kitzel. Über Wackel­brücken, pfeil­schnelle Seil­bahnen, auf Fahrrad oder Skate­board geht‘s von Baum zu Baum.

Parcour Spaß: Höhe: 1-2 m, ab 7 Jahre/1,30 m, Niveau: leicht, Dauer: ca. 15 Min.

Parcour Spiel: Höhe: 1-2 m, ab 7 Jahre/1,30 m, Niveau: leicht, Dauer: ca. 20 Min.

Parcour Fitness: Höhe: 3-5 m, ab 7 Jahre/1,30 m, Niveau: mittel, Dauer: ca. 20 Min.

Parcour Sport: Höhe: 2-6 m, ab 7 Jahre/1,30 m, Niveau: mittel, Dauer: ca. 20 Min.

Parcour Abenteuer: Höhe: 5-8 m, ab 1,40 m, Niveau: schwer, Dauer: ca. 25 Min.

Parcour Training: Höhe: 3-8 m, ab 1,50 m, Niveau: sehr schwer, Dauer: ca. 45 Min.

Parcour Risiko Höhe: 8-10 m, Alter: ab 13 Jahre/1,50 m, Niveau: sehr schwer, Dauer: ca. 35 Min.

Damit man sicher durch die Kletter­wald-Parcours kommt, sind einige wichtige Hinweise zu beachten: Am besten klettert es sich in bequemer Freizeit­kleidung. Feste Schuhe sind in jedem Falle Pflicht – Flip Flops oder Ähn­liches bitte gleich zu Hause lassen. Lange Haare müssen zusammen­gebunden werden.