Klassenlehrer und Lernbegleiter (w/m/d) gesucht

Eltern, Pädagogen, Erzieher, Gärtner und Landwirte haben sich zusammengefunden, um in Kooperation mit der Hofgemeinschaft Marienhöhe – dem ältesten Demeterhof Deutschlands – eine Schule mit handlungspädagogischem Konzept zu verwirklichen. Der Bauernhof wird so zu einem Lernort, der den besonderen Anforderungen des Medienzeitalters gerecht wird, Verantwortung und Gemeinschaftssinn fördert sowie Raum für individuelle Entfaltung bietet. Die „Freunde der Schule im Wandel e.V.“ haben als Schulträger die Freie Schule Bad Saarow als Grundschule mit den Jahrgangsstufen 1 bis 6 beantragt, welche zum Schuljahr 2021/22 mit der Primaria (15-20 Schülern in den Jahrgangsstufen 1-3) den Betrieb aufnehmen soll.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

Klassenlehrer und Lernbegleiter (w/m/d)

in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung.

Für die Bildung des Kollegiums wünschen wir uns eine

engagierte Lehrerpersönlichkeiten, welche

● den Aufbau unserer Schule aktiv mitzugestalten möchten,

● die notwendige Ausbildung und Erfahrung mitbringen,

● vorzugsweise bereits Kenntnis der Waldorfpädagogik haben,

● sich gerne in der Natur aufhalten und idealerweise über handwerkliche Fähigkeiten verfügen,

● gerne im Team arbeiten und unterrichten.

Mind. eine Lehrkraft muss über das 2. Staatsexamen verfügen,

alternativ über die Lehrbefugnis für das Land Brandenburg.

Wir bieten:

● die Möglichkeit, sich aktiv mit Verantwortung und Gestaltungsspielraum am Aufbau unserer

zukunftsweisenden Schule zu beteiligen,

● Mitwirkung bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Schulkonzeptes,

● Arbeit mit kleinen Lerngruppen,

● einen naturnahen Arbeitsplatz,

● Förderung persönlichen Entwicklung durch Coaching und Supervision,

● Hilfe bei der Wohnungssuche,

● eine gute Anbindung an Berlin,

● Vergütung in Anlehnung an TVL.

Für die Freie Schule Bad Saarow hat die Kinder- und Lehrergesundheit einen sehr hohen Stellenwert. Im Zentrum der Gesundheitsförderung unserer Schule stehen eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, Stressprävention, Work-Life-Balance, gesundheitliche Ressourcen- und Resilienzstärkung sowie, besonders für Schüler in jungen Jahren, weitgehender Verzicht auf Bildschirm- und digitale Medien.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung,

bevorzugt per E-Mail an bewerbung@schulwandel.de



Freunde der Schule im Wandel e.V.

Marienhöhe 3

15526 Bad Saarow

kontakt@schulwandel.de

Telefon: (033631)448037

www.schulwandel.de