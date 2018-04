Diesen Samstag findet mittlerweile zum 2. Mal der große Kinderflohmarkt im Autohaus Dietz in Wildau statt.

Ab 10 Uhr kann ganz viel getrödelt und Schnäppchen gemacht werden. Angeboten werden z.B. Kinderkleidung, Kinderspielzeug, viele tolle Bücher und noch vieles mehr.

Es wird auch einen Kuchenbasar geben. Alle Einnahmen werden an die Kinderstation im Achenbach Krankenhaus Königs Wusterhausen gespendet. Und wenn Sie möchten, können Sie auch einen selbstgebackenen Kuchen mitbringen.

Also vormerken: Jetzt am Samstag ab 10 Uhr auf zum großen Kinderflohmarkt im Autohaus Dietz in Wildau.

Jeder ist willkommen: kleine und große Kinder, Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Nachbarn und Freunde. Wir wünschen jetzt schon mal viel Spaß am Samstag beim Trödeln!

www.toyota-dietz-wildau.de