Wir sind für Sie unterwegs! Hitradio SKW vor Ort!

Am Samstag den 30. September bei Kaden Küchen in Königs Wusterhausen in der Cottbuser Straße!

20 Jahre Leidenschaft für Küchen! Das muss gefeiert werden! Feiern Sie mit uns ab 10 Uhr die große Jubiläumsfeier von Kaden Küchen und gewinnen eine komplette Einbauküche! Und darum wird exklusiv und kulinarisch im neu gestalteten Küchenstudio aufgetischt! Neben einer Live-Kochshow mit Profikoch Kai Rasmus Kühne und bei einer Wein-Verkostung werden leckere Antipasti und Flammenkuchen gereicht!

Kommen Sie vorbei! Feiern mit uns und gewinnen eine Einbauküche im Wert von 8000 Euro!

www.kaden-kw.de