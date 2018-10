Ab sofort suchen wir engagierte Persönlichkeiten für die immergrün-Filiale im A10 Center in Wildau.

Servicekraft in Teilzeit (30h/ Woche) (m/w)

Aushilfen (ab 17 Jahren) (m/w)

Einstiegsqualifizierung (Einblicke in den Beruf eines/r Verkäufer(in) oder Einzelhandelskaufmann(frau) für die Zeit von 10 Monaten)

Die Stellen sind regulär von Montag bis Samstag in verschiedenen Schichten zu besetzen.

Willkommen im Team immergrün – Lebensfroh, transparent, schnell und super lecker. Mit innovativen Produkten, begeisterndem Service und transparenter Produktherstellung ist immergrün der Frischeexperte in Deutschland. An über 60 Standorten begeistern wir unsere Gäste mit Smoothies, Säften, Wraps, Salaten und Kartoffel Bowls – darunter auch viele vegetarische und vegane Varianten. Alles wird frisch vor den Augen unserer Gäste zubereitet.

Das bieten wir Ihnen:

• Ein tolles Arbeitsklima

• Vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben

• Aufgeschlossene Arbeitsumgebung mit flachen Hierarchien

Das sollten Sie mitbringen:

• Dienstleistungsorientierung und absoluter Servicegedanke

• Spaß im Umgang mit Gästen

• Verantwortungsbewusstsein und Engagement

• Teamfähigkeit und Aufgeschlossenheit

Das sind Ihre Aufgaben:

• Speisen zubereiten, anrichten und präsentieren

• Umgang mit Gästen, Beratung und Verkauf

• Sicherstellung von Hygiene- und Qualitätsstandards

• Warenannahme und -Kontrolle

• Vor- und Nachbereitung der Filiale

• Bedienung des Kassensystems

Bereit? Perfekt! Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail an:

wildau@mein-immergruen.de , oder geben Sie diese persönlich in unserem Store in Wildau im A10 Center ab.

www.mein-immergruen.de