Im Himmel über Berlin

Wilkommen im Panoramapunkt

Mit dem schnellsten Aufzug Europas zu einer der schönsten

Aussichtsplattformen Berlins!

In nur 20 Sekunden geht es hinauf, auf die 100 Meter hohe Aussichtsplattform am Potsdamer Platz in Berlin. Von

hier schauen Sie direkt auf den Potsdamer Platz und über die komplette Skyline Berlins.

Eine Ausstellung lässt Sie in die Geschichte der Stadt von Oben eintauchen und im Panoramacafe genießen Sie Tee und Kaffeespezialitäten mit Ausblick.

Der Panoramapunkt – DAS Ausflugsziel über den Dächern Berlins!

Sichern Sie sich ab jetzt Ihren exklusiven Gutschein für

ein VIP-Familienticket im Wert von 31,50 Euro oder

zwei VIP-Einzelkarten im Wert von 26,00 Euro –

mit uns aber nur für die Hälfte, 15,75 Euro bzw. 13,00 Euro!*



Gutscheininhalt VIP-Familienticket:

Eintritt für 2 Erwachsene und max. 4 Kinder bis 15 J.

1x Panoramapunkt-Leporello

Gutscheininhalt VIP-Eintrittskarten:

2x Erwachsenenticket

1x Panoramapunkt-Leporello