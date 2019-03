Achtung: Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich!

In optimaler Lage zwischen Flughafen und der Messe Leipzig:

Das Hotel und Tagungszentrum Schloss Breitenfeld

Hier bieten wir unseren Gästen insgesamt 72 stilvoll eingerichtete Zimmer sowie 3 Studios mit Wohlfühlcharakter. Das engagierte und herzliche Team steht Ihnen jederzeit für Fragen und Wünsche zur Verfügung und garantiert einen rundum erholsamen und unvergesslichen Aufenthalt in der Kulturstadt Leipzig.

Genießen Sie ein paar entspannte Tage in einem unserer charmanten Einzelzimmer oder in einem unserer lichtdurchfluteten Doppelzimmer. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihren Aufenthalt im Kulturzentrum Leipzig benötigen. Fühlen Sie sich bei uns einfach wie zuhause.

Unsere großzügigen Studios strahlen mit Ihrem hochwertigen Mobiliar eine zeitlose Eleganz aus und bieten einen idealen Rückzugsort für anspruchsvolle Geschäftskunden, Urlaubsgäste sowie Hochzeitspaare. Mit einem komfortablen Doppelbett, einem geräumigen Badezimmer sowie einem unvergleichlichen Panoramablick auf den Schlosspark möchten wir Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich machen.

Wir vom Hotel und Tagungszentrum Schloss Breitenfeld haben es uns zur Aufgabe gemacht, für unsere Gäste mehr als nur ein Hotel zu sein. Wir bieten Ihnen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern leiten alles in die Wege, um Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten. Dabei gehen wir auch gerne auf alle individuellen Wünsche ein. Wir freuen uns, Sie bald persönlich bei uns begrüßen zu dürfen.

Sichern Sie sich ab Freitag, den 8. März um 15:00 Uhr, Ihren ganz exklusiven Gutschein für die Hälfte!*

Der Gutschein hat einen Wert von 220,- Euro –

Sie zahlen NUR 110,- Euro.

Gutscheininhalt:

2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück für 2 Personen

*Wichtig: Die Gutscheine sind gültig bis 31. März 2020. Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich! Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Hotel Schloss Breitenfeld

Lindenallee 8

D-04158 Leipzig

www.schloss-breitenfeld.de

www.greenline-hotels.de