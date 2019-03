Achtung: Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich!

Das Hotel-Berlin



In Zossen liegt unser Hotel genau richtig – zwischen dem pulsierenden Berlin und dem Naturwunder Spreewald.

Ankommen, Dasein und gut wohnen!

Ganz gleich in welcher Mission Sie unterwegs sind: Geschäftsreise, Tagung, Privatreise, Kurztrip, Kurzurlaub, Städte- und Kulturreise, Shopping-Tour…

Sie bestimmen wonach Ihnen der Sinn steht.

Unser Haus verfügt über 15 behagliche Einzel- und 35 Doppelzimmer verschiedener Kategorien.

Der Komfort ist in allen Zimmern entsprechend hoch:

Kostenfreies W-LAN, moderne LED-TVs, Telefon, Bad mit, teils bodengleichen, Duschen, WC und Fön lassen keine Wünsche offen. Eine gemütliche Sitzecke in den Doppelzimmern lädt zum Entspannen ein.

Schlafen Sie gerne bei offenem Fenster, so sind unsere ruhigen Komfort Zimmer mit Lage in den Innenhof die richtige Wahl.

Für einen längeren, auch geschäftlichen, Aufenthalt bietet sich eines unserer 9 Appartements mit Wohn- und Schlafzimmer und Küchenbereich an. Einige Appartements verfügen auch über einen Balkon.

Zossen steckt voller Möglichkeiten – verkehrstechnisch hervorragend angebunden an das pulsierende Berlin oder das historisch-verzaubernde Potsdam. Das Naturwunder Spreewald liegt gleich nebenan.

Zossen selbst hat auch viel zu bieten; ob Paddeln, Fahrrad oder Draisine fahren, Wandern, Führungen, Bummeln oder Seele baumeln lassen, hier kommen Kulturinteressierte, Sportbegeisterte und Ruhesuchende auf Ihre Kosten.

Besuchen Sie den urigen Spreewald und genießen Sie eine entspannte Kahnfahrt auf einem der vielen Spreewald-Kanäle. Steht Ihnen mehr der Sinn nach dem pulsierenden Leben in der Hauptstadt Berlin, so können Sie sich über eine hervorragende Verkehrsanbindung von Zossen nach Berlin freuen.

Sichern Sie sich am Mittwoch, den 6. März um 15:00 Uhr, Ihren ganz exklusiven Gutschein für die Hälfte!*

Der Gutschein hat einen Wert von 160,- Euro –

Sie zahlen NUR 80,- Euro.

Gutscheininhalt:

2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück für 2 Personen

*Wichtig: Die Gutscheine sind gültig bis 31. März 2020. Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich! Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.



HOTEL BERLIN

Bahnhofstr. 28

15806 Zossen

www.hotelberlin-zossen.de



www.greenline-hotels.de