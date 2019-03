Achtung: Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich!

Natur genießen in freundlicher Lage:

Das Hotel am Schlehberg

Für alle, die sich bei einer beruflichen Reise entspannen und wie zu Hause fühlen oder die Natur genießen möchten, bieten wir eine einmalige Kulisse:

Durch die ideale Lage am Ortsrand von Alfeld nahe Hildesheim können wir Ihnen eine traumhafte Aussicht bieten:

Sie schauen direkt auf die Sieben Berge, die schon Schneewittchen in ihren Bann zogen. Das Leinetal zeigt sich am Fuße des Schlehbergs.

In unseren modern ausgestatteten Zimmern finden Sie – wenn Sie wünschen – Ihren kostenfreien Zugang zu W-LAN, Telefon und TV.

Wenn Sie stattdessen lieber die Natur genießen möchten, dann können Sie diesem Wunsch auf ausgedehnten Spaziergängen auf den vielfältigen Waldwegen nachgehen, die direkt an unser Hotel angrenzen.

Unsere freundlichen Mitarbeiter haben immer ein offenes Ohr und unterstützen Sie bei Ihren Fragen oder Anliegen. Sie haben einen besonderen Wunsch? Gerne helfen wir Ihnen weiter und organisieren auch scheinbar Unmögliches. Uns liegt ein einwandfreier und persönlicher Service am Herzen!

Das liebevoll bereitete Frühstück bietet Ihnen eine herzhafte und ideale Grundlage für die nächsten Arbeitstage, sollten Sie beruflich in Alfeld unterwegs sein.

Durch die Anbindung an den Bahnhof und die Autobahn sind Sie mobil und schnell in Hannover oder Hildesheim.

Egal, ob Sie als Berufstätiger, Familie oder allein bei uns vorbeischauen – wir kümmern uns um Ihr Wohlbefinden und sorgen für einen erholsamen und gemütlichen Aufenthalt in unserem Hotel.

Sichern Sie sich am Montag, den 04. März um 15:00 Uhr, Ihren ganz exklusiven Gutschein für die Hälfte!*

Der Gutschein hat einen Wert von 190,- Euro –

Sie zahlen NUR 95,- Euro.

Gutscheininhalt:

2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück für 2 Personen

*Wichtig: Die Gutscheine sind gültig bis 31. März 2020. Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich! Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.



Hotel Restaurant 7 Berge Am Schlehberg

Heinrich-Rinne-Str. 37

31061 Alfeld / Leine

www.hotel-am-schlehberg.de

www.greenline-hotels.de