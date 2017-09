Am Samstag 16. September machen wir Halt im Toyota Autohaus Dietz in Wildau! Feiern Sie mit uns ab 10 Uhr das große Chill´n Grill Event mit der Präsentation des neuen Yaris und dem Toyota C HR. Freuen Sie sich auf ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Musik, die Zauberwerkstatt für Kinder, leckeren Grillspezialitäten und coole Drinks. Außerdem erwarten Sie attraktive Angebote im Kfz Zubehör, sowie bei den geprüften Gebrauchten, Jahres- und Vorführwagen. Kommen Sie vorbei, nehmen am Gewinnspiel teil und mit etwas Glück fahren Sie ein ganzes Jahr

einen Toyota Auris Hybrid.