Am 28. Juli machen wir Halt in Königs Wusterhausen beim Mega-Event des Sommers.

Unter dem Motto „Rocken und Rollen“ präsentieren sich in der gesamten Innenstadt Oldtimer-Fahrzeuge, coole Rockabilly-Präsentationen, sowie ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Kommen Sie vorbei und rocken Sie mit! Live auf der Bühne: Die Rockband „Rob Ryan Roadshow“.

Außerdem:

– Faszinierende Oldtimer ab 30 Jahren

– Best Of Show mit Pokalverleihung

– Stadtgutschein-Verleihung

– Kinderattraktionen

– Make Up, Bartmode und Frisuren im Rockabilly-Stil

– Nostalgische Fotoecke

u.v.m.

Hitradio SKW vor Ort!

Am 28. Juli ab 10 Uhr in Königs Wusterhausen beim Mega-Event des Sommers: