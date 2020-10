Am Sonntag, den 25. Oktober, sind wir ab 14:00 Uhr live vor Ort beim Tag der offenen Tür im Waldhotel am See.

Feiern Sie mit uns die Umbenennung des Teikyo Hotels in Waldhotel im See.

Spiel, Spaß und Spannung mit kulinarisfhen Highlights zum Selbstkostpreis, Gewinnspiel und fantastischer Blick über den Zeuthener See.

Tag der offenen Tür im Waldhotel am See am 25. Oktober 2020.

Waldhotel am See

Schmöckwitzer Damm 1G

12527 Berlin

www.teikyo-berlin.com