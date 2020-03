Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d/) gesucht

Das Helios Klinikum Bad Saarow steht für Gesundheit am Scharmützelsee. Mit fachlicher Kompetenz, modernster Medizin und menschlicher Fürsorge wird den Patienten Spitzenmedizin geboten. Um für jeden einzelnen Patienten eine bestmögliche Therapie sicherzustellen, arbeiten die Mediziner und Pflegenden fachübergreifend und in zahlreichen zertifizierten Zentren zusammen. Jährlich versorgt das Akutkrankenhaus insgesamt 31.000 Patienten stationär und zusammen mit den am Klinikum angeschlossenen medizinischen Einrichtungen 90.000 Patienten ambulant.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird ein

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit



gesucht.

Ihre Aufgaben: fachgerechte Durchführung und Dokumentation der Grund- und Behandlungspflege

Patientenüberwachung und -kontrolle

professionelle Pflege nach dem Pflegeprozess

wertschätzende Kommunikation und Kooperation mit den Patienten und allen Berufsgruppen

Beherrschen der Maßnahmen im Rahmen einer Reanimation

Ihr Profil: eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger

Identifikation mit dem Tätigkeitsbereich

sehr gute Kommunikationsfähigkeiten

interdisziplinäres Denken und Handeln

eine hohe soziale Kompetenz sowie Team- und Motivationsfähigkeit

Akzeptanz von flexiblen Arbeitszeiten

Was Ihnen geboten wird: Teamarbeit in offener und vertrauensvoller Atmosphäre mit flachen Hierarchien und hohem Maße an Eigenverantwortung Platz für Ideen und die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung

interessanter und moderner Arbeitsplatz

kooperative Zusammenarbeit mit den Fachdisziplinen

strukturierte Einarbeitung

attraktive und langfristige, fachliche und persönliche Entwicklung Teilnahme an innerbetrieblichen und externen Fort- und Weiterbildungen

Helios PlusCard (private Zusatzversicherung mit Chefarzt-/Wahlarztbehandlung und Komfort im Zweibettzimmer in allen Helios Akuthäusern deutschlandweit)

Helios Vorteilswelt – attraktive Sonderkonditionen bei ausgewählten Partnern (z.B. Kooperationen für vergünstigte Sport- und Wellnessangebote)

tarifgebundene, leistungsgerechte Vergütung

Verknüpfen Sie berufliche Chancen bei einem attraktiven Arbeitgeber in einer Urlaubsregion in Großstadtnähe.