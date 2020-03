Das Helios Klinikum Bad Saarow steht für Gesundheit am Scharmützelsee und ist eins der führenden Krankenhäuser des Landes. Mit fachlicher Kompetenz, modernster Medizin und menschlicher Fürsorge wird den Patienten Spitzenmedizin geboten. Um für jeden einzelnen Patienten eine bestmögliche, individuelle Therapie sicherzustellen, arbeiten Ärzte, Pflegende und Therapeuten fachübergreifend und in zahlreichen zertifizierten Zentren zusammen. Jährlich versorgt das Akutkrankenhaus insgesamt 32.000 Patienten stationär und zusammen mit den am Klinikum angeschlossenen Medizinischen Einrichtungen 94.000 Patienten ambulant. Es ist Standort des Rettungsdienstes Landkreis Oder-Spree mit zwei Notarzteinsatzfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber sowie der bundesweit bekannten Landesrettungsschule Brandenburg.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt wird ein

Gesundheits- und Krankenpfleger für die Intensivmedizin (m/w/d) unbefristet und in Voll- oder Teilzeit



gesucht.

Ihre Aufgaben fachgerechte Durchführung und Dokumentation der Grund- und Behandlungspflege

Patientenüberwachung und -kontrolle

Professionelle Pflege nach dem Pflegeprozess

Wertschätzende Kommunikation und Kooperation mit den Patienten und allen Berufsgruppen Ihr Profil eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in

Berufserfahrung in der Gesundheits- und Krankenpflege, idealerweise mit Erfahrungen in der Intensivpflege bzw. die Bereitschaft, sich mit der Intensivpflege fachlich auseinander zu setzen

Kenntnisse bei der Versorgung von Patienten mit akuten Erkrankungen, Pathophysiologie und Medikamentenkunde

Einfühlungsvermögen und Freude im Umgang mit unseren Patienten und Mitarbeitern ist für Sie ebenso selbstverständlich, wie Eigeninitiative und verantwortungsbewusstes Arbeiten

machen wir uns nichts vor…auch Stress gehört zum pflegerischen Alltag, als organisatorisches Talent im Zeitmanagement und der Arbeitsorganisation behalten Sie jedoch jederzeit den Überblick Unser Angebot eine hochattraktive, verantwortungsvolle Aufgabe in einem maximalmedizinischen Setting im Rahmen der Versorgung unserer Intensivpatienten

Teamarbeit in offener und vertrauensvoller Atmosphäre mit flachen Hierarchien und hohem Maße an Eigenverantwortung sowie Platz für Ideen und die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung

interessanter und moderner Arbeitsplatz

kooperative Zusammenarbeit mit allen Fachdisziplinen

strukturierte Einarbeitung

attraktive und langfristige, fachliche und persönliche Entwicklung, Teilnahme an innerbetrieblichen und externen Fort- und Weiterbildungen

unbefristetes Arbeitsverhältnis und leistungsgerechte, tarifliche Vergütung

Erhalt der Heliosplus Card – kostenfreie Unterbringung im Komfortbereich mit Chef- bzw. Wahlarztbehandlung in unserem Klinikverbund bei Notwendigkeit eines Klinikaufenthaltes

Helios Vorteilswelt – attraktive Sonderkonditionen bei ausgewählten Partnern (z.B. Kooperationen für vergünstigte Sport- und Wellnessangebote)