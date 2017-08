Individuelle Beratung und persönliche Betreuung

Jeder Kunde erhält bei uns 100% Aufmerksamkeit – Beratung – Freundlichkeit.

Jeden Tag aufs Neue wollen wir unseren Kunden und Kundinnen Einzigartiges bieten.

Um Ihre Wünsche und Vorstellungen – gutes Aussehen, Wohlbefinden und Gesundheit – mit einem optimalen Ergebnis umzusetzen und Sie dahingehend beraten zu können, sind Kompetenz, Professionalität und fachliche Perfektion unsere höchsten Voraussetzungen. Durch die stete Weiterbildung aller Teammitglieder in internen und externen Schulungen und Seminaren werden diese Voraussetzungen sichergestellt.

Insgesamt zeichnet uns damit eine erstklassige Dienstleistungsqualität aus mit modernen Salons und einem außergewöhnlichen Preiskonzept.

Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie die Arbeit der Frisuren-Spezialisten, für die Perfektion eine Leidenschaft ist!

Unser Service

• individuelle Farb- und Stilberatung

• Außer-Haus-Service

• „Hol und Bring“ – Fahrservice

• Salon App > hier mehr

• Verwöhnprogramme

• individuelle Produktberatung für die Heimpflege

• hochwertige und nachhaltige Produkte, die auf die Bedürfnisse Ihres Haares und Ihrer Kopfhaut abgestimmt werden

Frisuren für SIE und IHN

• trendige oder klassische Haarschnitte

• topmodisches Haarstyling

• brillante Farbtechniken

• dauerhaftes Volumen und Welle für Ihre Haare

• One-Point-Medi-Cut (Heiße Schere)

• Hairtattoo

• Haarverdichtung & Haarverlängerung (verschiedene Systeme)

• orientalische Fadentechnik zur Gesichtshaarentfernung

• physikalische Hochleistungs-Pflegehaarfarbe

• dauerhafte Haarglättung

Brautservice

• Beratung

• Brautfrisur & Probefrisuren

• Braut-Make Up & Probe-Make Up

• Luxus-Pflege für Ihr Haar

• Collagen-Behandlung für Ihren frischen Look

Treffen Sie für den wichtigsten Tag in Ihrem Leben die richtige Entscheidung und überlassen Sie nichts dem Zufall. Wir vereinbaren gerne mit Ihnen einen Probetermin, bei dem wir ganz auf Ihre Wünsche eingehen. Wir verwöhnen Ihre Haut, kümmern uns um Ihr Make-up, Ihre Nägel und frisieren Sie passend zu Ihrem Typ, damit Sie an Ihrem ganz besonderen Tag so strahlen können, wie Sie es sich immer gewünscht haben. Wir bieten Ihnen an Ihrem Hochzeitstag Termine nach Wunsch, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten oder an einem Ort Ihrer Wahl. Nutzen Sie auch gleich für Bräutigam, Eltern und Trauzeugen unser umfangreiches Dienstleistungsangebot.

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Wertgutschein für 50,-€ und zahlen Sie nur die Hälfte > 25,-€



Wichtig: Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich.

Einlösbar in folgenden Salons

Hair & Beauty Lounge

Wriezener Str. 9

15517 Fürstenwalde

Tel.: 03361. 735 05 15

Art Of Beauty

Mühlenstr. 26

15517 Fürstenwalde

Tel.: 03361. 50 152

coro – Die Friseure

Eisenbahnstr. 27

15517 Fürstenwalde

Tel.: 03361. 23 68

Friseur & Shop

Rathausstr. 7 (Fürstengalerie)

15517 Fürstenwalde

Tel.: 03361. 711 29 70

Haarfabrik

Eisenbahnstraße 120

15517 Fürstenwalde

Tel.: 03361. 369 449

Carmen

Bahnhofstr. 10

15518 Briesen (Mark)

Tel.: 033607. 202

Haarmanufaktur

Seestraße 1

15526 Bad Saarow

Tel.: 033631. 30 66

Salon Stephanie

Berliner Straße 25

15848 Beeskow

Tel.: 03366. 15 20 464