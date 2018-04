Herzlich willkommen im

Freizeit-Land Geiselwind

Seit Matthias Mölter das Freizeit-Land Geiselwind im Januar 2017 übernommen hat, wurden gewaltige Anstrengungen unternommen um den über 15 jährigen Dornröschenschlaf dieses wunderschönen Freizeitparks zu beenden und die entstandenen Defizite dieser Zeitspanne auszugleichen.

Aus dem Freizeit-Land Geiselwind soll in den nächsten Jahren ein moderner Themen-Freizeitpark geformt werden, dessen Zielgruppe Familien mit Kindern aller Altersgruppen sind. Zum Start der Phase Eins, welche ab Januar 2017 umgesetzt wurde, hat Matthias Mölter die gesamte Gastronomie komplett erneuert und aus einer reinen TK-Systemküche wurde ein vielseitiges Angebot mit frischen Speisen und hoher Qualität.

Es wurde viel in die Infrastruktur investiert und zudem wurden vorerst die Fahrgeschäfte der Mölter Vergnügungsbetriebe in den Park integriert, um neue Angebote für die Gäste zu schaffen. Außerdem wurde bereits 2017 schon viel in das Park-Entertainment investiert und viele großartige Events ins Leben gerufen.

Das gemeinsame Erleben einer Freizeitpark-Show in der Familie ist immer wieder besonders und etwas das im Gedächtnis und im Herzen verankert bleibt. Dieser Fokus auf familienorientierte Unterhaltung zieht sich durch das komplette neue Konzept des Freizeit-Land Geiselwind.

Erleben Sie einen ganzen Tag das neue Freizeit-Land- Geiselwind bei Nürnberg mit der ganzen Familie. In diesem Jahr warten 15 neue Attraktionen Sie!

Sichern Sie sich ab 09.05.2018, 14:00 Uhr, Ihren ganz exklusiven Gutschein für das “Freizeit-Land Geiselwind”. Sie zahlen nur eine Tageskarte und bekommen eine zweite Tageskarte gratis dazu.*

* Wichtig: Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich! Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Ticketpreise

Besucher unter 1,10 m Größe: FREI

Besucher ab 1,10 m Größe: 23,50 Euro

Besucher ab 1,40 m Größe: 29,50 Euro

Infos zu den Öffnungszeiten und Anfahrt finden Sie unter www.freizeit-land.de