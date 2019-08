Flammender Scharmützelsee 2019

Wir sind für Sie unterwegs! Hitradio SKW vor Ort!

Am Freitag, den 06. September , machen wir Halt beim

Flammenden Scharmützelsee

in Bad Saarow!

Angefangen hat alles mit einem Feuerwerk am wunderschönen Scharmützelsee und daraus ist ein Wochenende voller Live-Musik und Unterhaltung am und auf dem Wasser für die ganze Familie geworden!

Mittlerweile ist der „Flammende Scharmützelsee“ aus dem Veranstaltungskalender der Region nicht mehr wegzudenken und bildet alljährlich den fulminanten Abschluss und Höhepunkt des Kultursommers am Märkischen Meer in Bad Saarow.

Endlich hat das Warten ein Ende, denn am ersten September-Wochenende dürfen Sie sich wieder auf der Festmeile am Ufer des Scharmützelsees mit ihrer ganzen Familie amüsieren.

Und auch in diesem Jahr wurde wieder ein abwechslungsreiches Bühnen- sowie Rahmenprogramm auf die Beine gestellt um mit Ihnen ein großartiges Spätsommer- Event am Wasser zu feiern:

Auftakt ist am Freitag, den 06. September, mit der großen 90er- und 2000er-Party – Die DJs Mütze Katze lassen es dabei ordentlich krachen! Stimmungsvolles gibt es dann ebenfalls noch am Freitag mit dem großen Lampionumzug, unterstützt von der Musikschule Bad Saarow. Die Bühne wird zum kochen gebracht von Rising Backfire, der Band Centric und auch der Stimme der Region, Undine Lux.

Das sollten Sie sich also nicht entgehen lassen:

Der Flammende Scharmützelsee – jedes Jahr aufs Neue ein absolutes Highlight in der Region!

Am kompletten Wochenende vom 06. bis zum 08. September am Hafen in Bad Saarow, direkt am Ufer des Scharmützelsees .

Der Eintritt für alle drei Tage ist frei.

Und wir von Hitradio SKW sind live vor Ort und auf der Bühne mit dabei!

Präsentiert von: