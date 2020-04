Finanzbuchhalter (m/w/d) gesucht

Lust auf neue Perspektiven?

Über 120.000 Menschen leben in der attraktiven Region rund um die Stadt Königs Wusterhausen und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Metropole Berlin. Als Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband sind auch wir hier zu Hause und erledigen für 18 Kommunen verlässlich die Aufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung. Wir rechnen mit jedem Tropfen, mit dem unsere Kunden wirtschaften. Die nehmen es wiederum auf Euro und Cent genau, wie viel Wasser kosten darf und was wir davon in Pumpen, Messtechnik und Rohre stecken können, damit 120.000 Menschen nicht irgendwann auf dem Trockenen sitzen.

Ab sofort sucht der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband eine/n

Finanzbuchhalter/-in (m/w/d) – Vollzeit (40 Std. Woche)

Ihre Aufgaben

– Erfassung, Kontierung und Verbuchung laufender Geschäftsvorgänge in der Kreditorenbuchhaltung

– Abwicklung des Zahlungsverkehrs

– Buchung Bank

– Buchung Lohn

– Abstimmung der Konten

– Unterstützung bei Jahresabschlüssen nach HGB

– Allgemeine Buchhaltungs‐ und Verwaltungsaufgaben

– Verwaltung Bürgschaften

– Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Arbeitsabläufen im Rechnungswesen und der Ausarbeitung von Buchungsanweisungen

– Klärung von finanzbuchhalterischen Fragestellungen

Ihr Profil

– Abgeschlossene Ausbildung zum Buchhalter oder eine kaufmännische Ausbildung

mit Buchhaltungserfahrung

– Mindestens dreijährige Berufserfahrung in der operativen Buchhaltung,

idealerweise bei einem öffentlichen Ver- und/oder Entsorgungsunternehmen

– Erfahrung mit Buchhaltungssoftware, gute MS-Office-Kenntnisse

– selbständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise

– Kommunikations- und Teamfähig, lernbereit und flexibel

Was Ihnen geboten wird

– Flexible Arbeitszeiten

– Abwechslungsreiches Aufgabengebiet

– Unbefristetes und zukunftssicheres Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst

– Attraktives Gehalt nach TVöD und 30 Tage Jahresurlaub

– Modernes und arbeitnehmerfreundliches Arbeitsumfeld

– Ein vielfältiges, offenes und motiviertes Team

– Zugang zur zusätzlichen Altersvorsorge des öffentlichen Dienstes

Sind Sie interessiert, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe

Ihres frühesten Eintrittstermins, sowie Ihrer Gehaltsvorstellung,

bis zum 08. Mai 2020 an den

Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband

Peter Sczepanski (persönlich)

Köpenicker Straße25

15711 Königs Wusterhausen

Gerne können Sie uns Ihre Bewerbung auch in elektronischer Form (PDF-Datei bis 5 MB),

ebenfalls bis zum 08. Mai 2020 mit dem Hinweis „Bewerbung Buchhalter“ an

post@mawv.de, zusenden.

Hier gibt es weitere Informationen

www.mawv.de