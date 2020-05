Fachplaner Elektrotechnik Photovoltaik (m/w/d) gesucht

Seit 1997 ist die Energiequelle GmbH am Markt der Erneuerbaren Energien tätig. Dabei plant und realisiert sie Windenergie- und Photovoltaikanlagen sowie Umspannwerke und Energiespeicher. Zudem übernimmt sie die kaufmännische und technische Betriebsführung. Mit über 250 Mitarbeitern in Deutschland, Frankreich und Finnland ist Energiequelle ein international tätiges Unternehmen – leidenschaftlich, mutig und menschlich

Ab sofort sucht die Energiequelle GmbH

einen Fachplaner Elektrotechnik Photovoltaik (m/w/d)

Festanstellung, Vollzeit in Kallinchen

IHRE AUFGABEN

• Planung und Design von PV-Großkraftwerken mit AutoCad (Civil 3D) & Helios 3D

• Layouterstellung auf Basis von dreidimensionalen Geländemodellen

• Bestimmung von PV-Modul/ Wechselrichterkonfigurationen sowie Auslegung entsprechender Transformatorstationen

• Planung von Kabelwegen, Kabelquerschnitten, Sicherungskomponenten und Sicherheitskonzepten

• Planung von Kommunikationsnetzwerken für das Anlagenmonitoring sowie der erforderlichen Sicherheitstechnik

• Erstellung von Planungsunterlagen für Genehmigungsplanungen und Bauanträge

IHR PROFIL

• Abgeschlossenes Technisches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung

• Einschlägige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion

• Sehr gute Kenntnisse in AutoCAD, Helios 3D und PV-SOL

• Strukturierte und selbständige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Zuverlässigkeit

• Sicheres und freundliches Auftreten gepaart mit Verhandlungsgeschick bei externen Partnern

• Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

WARUM ENERGIEQUELLE?

• Tätigkeit in einem etablierten, innovativen und inhabergeführten Unternehmen

• Anspruchsvolles Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung und kurzen Entscheidungswegen

• Kontinuierliche Förderung der beruflichen Weiterentwicklung

• Flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten

• Individuelle Gesundheitsförderung wie z.B. Gesundheitsbudget, frisches Obst und Jobrad-Leasing

• Leistungsgerechte Vergütung mit umfangreichen sozialen Leistungen wie z.B. betrieblicher Altersvorsorge

INTERESSIERT?

Dann freut sich die Energiequelle GmbH auf Sie und Ihre aussagekräftige Bewerbung, welche online entgegengenommen wird.

> Hier kommen Sie zur Onlinebewerbung. <