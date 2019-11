Entspannung pur in der Licht & Welle Lounge

Profitieren Sie von Kompetenz, Erfahrung und neuesten Erkenntnissen in der Frequenz-Therapie

In der Licht & Welle Lounge Bad Saarow stehen Sie an erster Stelle! Schenken Sie Ihrem Körper und Ihrer Seele die richtigen Impulse. Licht ist Energie und Leben! Lassen Sie den Alltag hinter sich und entspannen Sie in wohliger Atmosphäre, in eimen Meer von Licht und Farbe!

Farblicht – Anwendung

Die Frequenz im Lichtbogen harmonisiert das seelische Gleichgewicht und aktiviert das Immunsystem.

Empfohlen u.a. von der Bundesärztekammer zur Behandlung verschiedener Erkrankungen wie…

• saisonaler Depression, Schlafstörungen.

• Asthma, COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung).

• Diabetes, Hautprobleme u.v.m.

BEMER – Frequenzmatte

Verbessert die eingeschränkten Pumpbewegungen der kleinen und sehr kleinen Blutgefäße. Eine intakte Mikrozirkulation stärkt so…

• Ihr Immunsystem und beugt verschiedensten Erkrankungen vor.

• die Leistungsfähigkeit Ihrer Körperzellen verbessert sich infolge intakter Nährstoffversorgung.

• Ihre körpereigenen Selbstheilungs- und Regenerationsprozesse.

myN°1 – Photonentherapie

Photonen sind perfekte Energie–Lieferanten! Ihre Lichtgeschwindigkeit überträgt eine gleichbleibende Energiemenge und wirkt somit positiv auf…

• Stoffwechsel- und Hormonhaushalt.

• die Bewältigung von Sucht- und Raucherentwöhnung.

• ein harmonisches Gleichgewicht von Psyche und Körper.

• die Reduktion von Stress- und Burnout-Symptomen.

• Freisetzung von Glückshormonen und ein entspanntes Wohlbefinden.

myN°1 bringt Hilfe auf ganz natürliche Art und Weise.

SNOEZELEN – Musik-Wasserbett

Die, entsprechend der Farblicht-Frequenz komponierte, Musik bewirkt, dass…

• Ihre Körperzellen diese Vibrationen wahrnehmen und so stimuliert werden.

• Muskeln und Organe sich entspannen. Das fühlen Sie mit dem ganzen Körper!

• Ihre Körperfrequenz wieder angepaßt und harmonisiert wird.

• Die Behandlung für Schwerbehinderte und begleitend bei Chemotherapie sehr gut geeignet ist.

• Sie mit Kindern oder Enkelkindern die perfekte, entspannende Kuschelzeit verbringen können.

• sich Mimik, Gestik und Körperhaltung sofort sichtbar verbessern!

Sichern Sie sich ab Donnerstag, den 21.11.2019, ab 14:00 Uhr, Ihre exklusiven Gutscheine für eine 20-minütige Massage im Wert von 40,- Euro –

Sie zahlen aber nur die Hälfte, 20,- Euro!*

Gutscheininhalt:

Aus drei der folgenden Massagen können Sie vor Ort wählen:

Go FRESH- Massage 20min + Farblichtanwendung á 6 min

– wohltuende Aktivierung Ihrer Gesichts- Kopf- und Nackenmuskulatur

– löst Verspannungen in kürzester Zeit und vermindert belastende Kopfleiden

– wirkt durch gezielte Stimulierung der Ohren-Muskulatur bis ins Rückenmark

Go EASY Massage 20min + Farblichtanwendung á 6 min

– massiert die Last des Tages aus Ihrem Rücken und entspannt bis in die Tiefe

– blockierte Leitbahnen (Meridiane) zwischen Kopf und Rücken werden befreit und sorgen für neue Energie

Go FIT Massage 20min + Farblichtanwendung á 6 min

– schenken Sie Ihrer Fuß –und Beinmuskulatur nach einem Wandertag/einer Fahrradtour etwas Dankbarkeit. Denn sie tragen und ein ganzen Leben lang

– wir schenken Ihren Beinen und Füßen die nötige Aufmerksamkeit. Sie spüren sofortige Leichtigkeit und Wohlbefinden

Bitte vorher telefonisch oder vor Ort reservieren.

* Wichtig:

Gutschein-Gültigkeit: Bis 21.11.2020.

Pro Haushalt ist nur der Kauf eines Gutscheins gestattet.

Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich.

Selbstabholer können ihre Gutscheine werktags zwischen 09:00 und 15:00 Uhr abholen.

Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Licht und Welle Lounge

Kurpark Kollonaden

Ulmenstr. 4 A

15526 Bad Saarow

Tel.: 033631 808046

Mobil: 0162 211 31 59

www.licht-und-welle-lounge.de