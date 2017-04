Elektroinstallation Wegner sucht…

…zum 01.09.2017 einen weiteren

Auszubildenden m/w zum

Elektroniker – FR Energie- und Gebäudetechnik

Wir bieten Ihnen eine praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung, in der Sie umfassende Einblicke in alle Arbeitsbereiche und Aufgabenstellungen in unserem Unternehmen erhalten.

Wenn Sie über technisches Interesse und handwerkliches Geschick verfügen und Teil unseres Teams werden möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung

Elektroinstallation Wegner & Sohn OHG

info@wegner-elektro.de oder an: