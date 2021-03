Eisverkäufer*in gesucht (m/w/d)

Du wolltest schon immer einmal deine eigene Führungskraft im Eis Auto sein? Du arbeitest gerne selbständig und hast Spaß am Umgang mit Kundschaft? Du bevorzugst ein familiäres Betriebsklima bist zuverlässig und hast mit der Arbeit an Wochenenden und an Feiertagen kein Problem?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Eisangler sucht ab sofort

eine*n Eisverkäufer*in

Wir bieten handwerklich hergestelltes Speiseeis aus 100 Prozent natürlichen Rohstoffen! Entscheide selbst, ob durch die Stadt, an den Strand oder an der Promenade.

Wenn du einen PKW Führerschein hast und motiviert bist, dann melde dich bei uns.

Wir bieten dir einen Vollzeitjob zur Festeinstellung mit flexiblen Arbeitszeiten, Erfolgsbeteiligung und Rabatt für Mitarbeitende.

www.eisangler.de