Happy Birthday Uwe Jensen!

Ein Musikalischer Geburtstag mit Uwe Jensen und vielen Gästen und Gratulanten am 12. Mai 2019



Getreu nach dem Motto:

“Wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst nie in deinem Leben zu arbeiten!”

blickt Uwe Jensen in dieser Jubiläumsgala mit Freunden und Wegbegleitern anlässlich seines runden Geburtstages auf seine über 45 Bühnenjahre als Sänger-, Tänzer-, Moderator – und Entertainer zurück!

Gratulanten sind:

Frank Schöbel, Uta Bresan, Hartmut Schulze-Gerlach, Petra Zieger, Bernd Warkus, Undine Lux, Nicole Freytag, Josefine Lemke sowie das Showballett SMASH.

Freuen Sie sich weiterhin auf die eine oder andere Überraschung!

Seien Sie also dabei und feiern sie mit am 12. Mai, am Muttertag, in der Messehalle 1 in Frankfurt (Oder)!

Los geht es um 15:00 Uhr, Einlass ist ab 14:00 Uhr.

Sichern Sie sich ab Dienstag, den 09. April, ab 14:00 Uhr ihren exklusiven Gutschein im Wert von 83,80 Euro!

Sie zahlen dabei nur die Hälfte – 41,90 Euro!*

* Wichtig: Aufgrund der begrenzten Anzahl ist bei jeder Bestellung nur ein Gutschein pro Haushalt möglich! Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich. Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Frankfurter Straße 73

15517 Fürstenwalde

Telefon: 03361 5975429

E-Mail: info@how2event.de

www.how2event.de