Du stehst kurz vor dem Abschluss der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschul- oder Fachhochschulreife oder hast ihn bereits in der Tasche? Du findest Wasser genauso spannend wie wir? Dann liegt deine Zukunft vielleicht im dualen Studium der Fachrichtung Siedlungswasserwirtschaft.

Duales Studium – Siedlungswasserwirtschaft

mit dem Abschluss Bachelor of Engineering (m/w/d)

Der Märkische Abwasser und Wasserzweckverband (MAWV) ist ein modernes kommunales Unternehmen. Wir organisieren für 18 Mitgliedskommunen mit rund 120.000 Einwohnern die Daseinsvorsorge für bestes Trinkwasser und die sichere Reinigung von Abwasser

Das bieten wir Dir:

 eine erstklassige Ausbildung in Kooperation mit der Fachhochschule Potsdam (Regelstudienzeit 4 Jahre oder 8 Semester)

 einen attraktiven Beruf mit vielseitigen Aufgaben

 interessante berufliche Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten

 eine angemessene Vergütung

 30 Tage Urlaub im Jahr

 Vermögenswirksame Leistungen

 feste Arbeitszeiten von Montag bis Freitag

Das wünschen wir uns von Dir:

 die allgemeine oder fachgebundene Hochschul- oder Fachhochschulreife

 gute Kenntnisse in Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Naturwissenschaften

 Interesse an Umweltthemen und nachhaltiger Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung

 Zuverlässigkeit, Lern- und Leistungsbereitschaft

 Teamfähigkeit, Selbstständigkeit und Eigeninitiative

 gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift

 eine hohe Motivation, Studium und Praxis zu verbinden

Deine Studieninhalte sind:

 Bauphysik, Baukonstruktion und Statik

 Baustoffe sowie Massiv und Grundbau

 Baumanagement

 Massiv/ Verkehrs- und Wasserbau

 Kommunale Planung

 Rohleitungs- und Kanalbau sowie die Sanierung

 Hydromechanik, Hydrologie

 Wasserverteilung und –aufbereitung

 Biologische und chemische Abwasserbehandlung

 Umwelt und Planungsrecht

Deine Bewerbungsunterlagen:

 die letzten beiden Zeugnisse

 Bewertungen von Praktika etc.

 ausführlicher Lebenslauf

Bewerbungsschluss: 31.03.2021

Jetzt bist Du dran!

Bitte sende deine Bewerbung mit dem Hinweis duales Studium bis zum 31.03.2021 elektronisch an post@mawv.de.

Natürlich kannst du uns die Bewerbung auch postalisch in die

Köpenicker Straße 25

15711 Königs Wusterhausen

senden.

www.mawv.de