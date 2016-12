dm Adventsüberraschungen

Es weihnachtet sehr…

…auch in Ihrer dm Drogeriemarkt Filiale in der Freiheitsstraße 57 in Wildau.

Was? Sie Wissen nicht was dm mit Weihnachten zu tun hat? Hier bekommen Sie nicht nur Backzutaten und weihnachtliche Leckereien und Tees von dm Bio, sondern auch viele tolle Geschenke wie Duft- und Pflegesets oder weihnachtliche Deko für ein gemütliches Zuhause -auch in der kalten Winterzeit.

Überzeugen Sie sich doch einfach selbst oder gewinnen Sie eine weihnachtliche Überraschung! Nutzen Sie das Adventswochenende und senden Sie uns Ihren schönsten Weihnachtsbrauch, ihr weihnachtliches Lieblingsrezept oder veraten Sie uns – was Sie an der Weihnachtszeit besonders lieben und werden Sie belohnt mit einer weihnachtlichen Überraschung von Ihrem dm Drogeriemarkt – in der Freiheitsstraße in Wildau.

Hier können Sie sich bewerben: