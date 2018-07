Erstklassige Varietékunst und ein leckeres 4-Gang Menü

Tourneestart der 10. Saison zum 5. Mal in Wildau

Am Freitag, dem 7. September 2018, startet das gemütliche Verzehrtheater “Dinner for fun” nun bereits zum 10. Male. Tourneeauftakt mit einem tollen neuen Programm und köstlichem 4-Gang- Menü ist wieder in Wildau.

Das klimatisierte Palastzelt bietet Platz für gut 100 Gäste und gastiert anschließend in Strausberg, Oranienburg und über den Jahreswechsel wie gewohnt in Potsdam.

Erleben Sie den Genuss – genießen Sie das Erlebnis Sabrina Bienas und Dave Blundell, beide selbst erfahrene Artisten, haben sich mit “Dinner for fun” einen Lebenstraum erfüllt und prägen das Unternehmen mit ihrer ganz eigenen Note.

Foyer und Showzelt schimmern im warmen Kerzenschein, funkelndes Glas, goldene Spiegel und dunkelrote Samtvorhänge schaffen eine romantische Atmosphäre. Die Gäste des Varietés werden persönlich und sehr herzlich empfangen, von netten, fröhlichen Menschen zum Tisch geleitet und während des Dinners kurzweilig und auf hohem Niveau unterhalten. Individualität, Gastlichkeit und persönliches Engagement werden hier großgeschrieben. Und das Service-Personal glänzt mit vielen Fertigkeiten.

Showtime zwischen den Gängen oder Gänge zwischen den Showeinlagen? Durch das Programm führt in liebenswürdiger Art und wortwitziger Weise Herr Konrad.Vom Bauchtanz bis zur Contorsion über Hula Hoop und Möglichkeiten was man mit Licht so alles anstellen kann, versprechen wir einen bunten unterhaltsamen Abend.

Pilar Ortí López wird Sie nicht nur gesanglich durch den Abend begleiten auch tänzerisch hat sie so einiges zu bieten. Am Piano begleitet von Daniel Almeida Torres. Rasant auf der Leiter und charmant mit Witz jongliert Nikita Boutorine und lässt die Herzen der Damen höher schlagen. Eine Ballerina schwebt in der Luft und ein im Netz gefangenes Wesen beweist ihr Talent zur Bühne. In diesem Jahr gibt es ein ganz besonderes Finale. Mehr wird jetzt aber noch nicht verraten.

Lassen Sie sich überraschen! Ja….. und der Hausherr Davidoof ist natürlich auch wieder dabei!

Kulinarische Verführung in vier Etappen…

Auch in der kommenden Saison, hat unser Freund und Koch Remo Müller aus der Schweiz wieder unser Menü kreiert. Freuen Sie sich auf ein fein abgestimmtes Menü mit einem Hauch von Internationalem Flair. Unser Lieblings – Chefkoch Jan Schaarschmidt aus Deutschland wird mit tatkräftiger Unterstützung von Theis Nielsen aus Dänemark jeden Abend für Ihr leibliches Wohl sorgen. Show und 4-Gang Menü Sonntag bis Donnerstag 66,- * € pro Person Freitag und Samstag sowie 25.12. und 26.12. 69,-€ pro Person Romantische Pärchentische 132,- * € Do.-So.und 138,- * € Fr.+Sa. * Pärchentische können Sie nur beim Veranstalter zu buchen Große Silvestergala in Potsdam inklusive Mitternachtsüberraschung, Buffet und ein Glas Sekt 115,-€ pro Person*

* Getränke exklusive

* Preisangaben inklusive19% MwSt.

* Unsere Preise beinhalten 34,-€ für das 4.Gang-Menü

* Silvester 60,-€ 4-Gang-Menü, 1 Gläschen Sekt und ein Buffet nach Mitternacht.

* Reservierungen beim Veranstalter sind als verbindlich anzusehen. Buchungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Gutscheine nur beim Veranstalter mit einer Bearbeitungsgebühr von 2,-€

* Vor Ort ist keine EC-Kartenzahlung möglich!!!

Bei Onlinebuchungen Reservix und an allen Vorverkaufsstellen kommen zusätzliche Vorverkaufsgebühren auf Sie zu.

Einlass: 1 Stunde vor Showbeginn Dauer: ca. 3 1/2 Stunden Tickets und Gruppenreservierungen unter tickets@dinnerforfun.net oder telefonisch unter 0173-100 34 34 (ab 10:00 bis 16.00 Uhr)

Weitere Informationen: www.dinnerforfun.net