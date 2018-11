Was: 25. Zeuthener Weihnachtsmarkt

Wo: Am Rathaus und an der Martin-Luther-Kirche

Wann: 30.11. – 02.12.2018, täglich ab 13 Uhr

Info: Täglich ab 13 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, Tanzgruppen, Weihnachtssingen, Puppentheater und vielem mehr. Am Samstag um 18 Uhr findet das große Weihnachtssingen statt. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst in der Kirche. Und ab 13 Uhr geht’s dann weiter mit weihnachtlicher Musik, Zaubershows, Märchenerzählungen, und und und…. An allen drei Tagen geht übrigens die Schnullerfee um und tauscht Schnuller gegen kleine Geschenke. Für die Kleinen gibt’s Kinderschminken, eine Bastelstraße, Ponyreiten und auch eine Kinderbäckerei. Und wärmen kann man sich mit leckeren heißen Getränken, am Lagerfeuer und Schwedenfeuer.

Eintritt: frei

Online: www.weihnachtsmarkt-zeuthen.de

Was: Größter Weihnachtsmarkt: Blauer Lichterglanz

Wo: Brandenburger Straße und auf dem Luisenplatz

Wann: 26.11.-30.12.2018

immer So-Mi 11-20 Uhr;

Do-Sa 11-21 Uhr;

05.12. 11 – 22 Uhr: Lange Nacht der Nikoläuse;

24.12. geschlossen;

25./26.12. 11-19 Uhr;

30.12. 11-18 Uhr

Info: Ein blauer Lichterglanz erfüllt Potsdam mit weihnachtlicher Stimmung. Der zentrale historische Weihnachtsmarkt mit Märchenbühne und Freilufteisbahn begeistert seit Jahren die ganze Familie. Auch die vielen Geschäfte, Boutiquen, Galerien, Cafés und Restaurants inmitten des bunten Weihnachtstreibens laden zum Bummeln durch die historische Potsdamer Innenstadt ein. Täglich um 17 Uhr gibt es die Märchenzeit auf der Bühne Luisenplatz mit dem Piraten Open Air Theater Grevesmühlen, Märchenerzählungen und interaktiven Spiele. Zusätzlich kann man jeden Tag kann man von 10 bis 21 Uhr auf der Kunsteislaufbahn Luisenplatz Schlittschuhlaufen.

Eintritt: frei

Online: www.potsdamtourismus.de

Was: Deutsch-Polnische Oderweihnacht

Wo: Innenstadt Frankfurt (Oder), Oberer und unterer Brunnenplatz, 15230 Frankfurt (Oder)

Wann: 27.11.-22.12.; Mo-Fr 11-20 Uhr, Do bis 22 Uhr, Wochenende 11-21 Uhr

Info: Neben dem täglichen Turmblasen, einem Riesenrad, einer Weihnachtspyramide und einer festlichen Almhütte gibt es jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm. Von Freitag bis Sonntag findet jeweils ab 17 Uhr ein Bühnenprogramm auf den Stufen zur Rathaushalle mit Chören, Musikerinnen und Musikern aus Frankfurt (Oder) und Słubice statt. Ein besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr das deutsch-polnische Kunst- und Kulturzelt zur Oderweihnacht. Es lässt mit seiner stimmungsvollen Atmosphäre die weihnachtlichen Traditionen des jeweiligen Nachbarlandes erleben und landestypisches Kunsthandwerk und Spezialitäten entdecken. Darüber hinaus werden verschiedene Workshops, Märchenfilme, Puppentheater und Lesungen angeboten

Eintritt: frei

Online: www.oderweihnacht.de

Was: Polnischer Sternenmarkt

Wo: Kutschstallhof und Neuer Markt, Am Neuen Markt, 14467 Potsdam

Wann: 30.11.-02.12., Fr 16-20 Uhr, Sa 11-20 Uhr, So 11-19 Uhr

Info: Dass unser Nachbarland Polen viel mehr zu bieten hat als klischeehafte Grenzmärkte, zeigt der Sternenmarkt auf dem Kutschstallhof nun schon zum 15. Mal. Begegnung, Verbindung und Freundschaft stehen im Mittelpunkt des Markts. 15 deutsche und polnische Musik- und Theatergruppen gestalten das Fest mit einem Programm aus Tanz, Gesang und Theater. In der historischen Gewölbehalle des Kutschstalls präsentieren sich deutsch-polnische Vereine aus der Region und aus Potsdams polnischer Partnerstadt Opole. Auch jede Menge landestypischer Spezialitäten stehen auf der Speisekarte.

Eintritt: Erwachsene 2€, Kinder unter 1,40 m frei

Online: www.hbpg.de

Was: Der verwurzelte, böhmische Weihnachtsmarkt

Wo: Weberplatz Babelsberg, Weberplatz, 14482 Potsdam

Wann: Öffnungszeiten: 30.11.- 02.12. und 07.-09.12. Fr 17-22 Uhr, Sa 11-22 Uhr, So 11-19 Uhr

Info: Im historischen Weberviertel besinnt man sich seiner Wurzeln und feiert den Advent klassisch: Böhmisch-rustikal. Handwerker, Künstler und Gastwirte präsentieren auf dem Weberplatz traditionelle Waren, der Lokalmatador SV Babelsberg 03 ist auch mit von der Partie. Wer es weniger sportlich mag, kann sich von der böhmischen Kristallfee – die den Markt am 30. November eröffnet – und dem Weihnachtsmann höchstpersönlich bezaubern lassen.

Eintritt: frei

Online: www.potsdam.de

Was: Der romantische Weihanchtsmarkt: Krongut Bornstedt

Wo: Krongut Bornstedt, Ribbeckstraße 7, 14467 Potsdam

Wann: Adventswochenenden: 30.11.-02.12., 06.-09.12., 13.-16.12., 20.-23.12 jeweils 12-18 Uhr

Info: Ein großer Weihnachtsbaum, wärmende Feuerkörbe, der erleuchtete Rosengarten und stimmungsvolle Hintergrundmusik schaffen im Krongut Bornstedt in Potsdam einen kuscheligen Rahmen für die Weihnachtszeit. Das romantische Weihnachtsdorf bietet die Gelegenheit, bei regionalen Händlern und Manufakturen ganz persönliche Geschenke für die Liebsten zu ergattern. An den Kulinarische-Spezialitäten-Hütten können die Gäste sich stärken. Auch Hofbäckerei und Brauhaus warten mit speziellen Angeboten. Besonders für die Kleinen gibt es viele Angebote: eine Nostalgie-Adventskalender-Ausstellung, die Märchenstunde im kleinen Salon, Figürchen bemalen und Weihnachtslieder singen am Feuer. Und natürlich bietet das Krongut besondere Leckereien wie den Riesenstollen, Wein-Sale und vieles mehr.

Eintritt: Erwachsene 2€, Kinder ab 6 Jahren 1€

Online: www.krongut-bornstedt.de

Was: Weihnachtsmarkt Senzig

Wo: Dorfaue, Lindenstraße, 15712 Senzig

Wann: 01.12.2018 14-22 Uhr

Eintritt: frei

Online: www.senzig.de

Was: 1. Wildauer Weihnachtszauber

Wo: Gelände der Villa am See & Klubhaus und Hafen, Uferpromenade an der Dahme 1, 15745 Wildau

Wann: 07. – 09.12.2018

Info: Viele tolle Überraschungen für Groß und Klein gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Wildau. Besuchen Sie zum Beispiel die Märchenjurte oder das Weihnachtszelt, dort werden nicht nur Plätzchen gebacken, sondern es passiert noch einiges mehr…

Täglich findet eine Tombola statt und kreative Weihnachtswichtel sind unterwegs, um mit den Kindern gemeinsam zu basteln. Besucher sind herzlich eingeladen zum Schlendern und Schlemmen – also lassen Sie sich die Weihnachtszeit versüßen! Auf Sie warten tolle Aktionen und ein abwechslungsreiches Programm – wir von Hitradio SKW sind auch vor Ort.

Eintritt: frei

Online: www.wildauer-weihnachtszauber.de

Was: Königlicher Weihnachtsmarkt

Wo: Innenstadt, 15711 Königs Wusterhausen

Wann: 14.-16.12.2018; Fr 16-22 Uhr, Sa 11-22 Uhr, So 11-20 Uhr

Info: Der Königliche Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in Königs Wusterhausen bietet eine Mischung aus Kunsthandwerk, den üblichen weihnachtlichen Waren und kulinarischen Angeboten. Natürlich dürfen bei Letzterem Glühwein und Kinderpunsch nicht fehlen. Für das besondere Ambiente sorgen die beleuchtete historische Kirche, die einladenden Buden und die über den Platz verteilten Feuerkörbe. Die kleinen Besucher dürfen sich auf ein Kinderkarussell, einen Streichelzoo sowie den Besuch vom Weihnachtsmann freuen. Musikalische Programmpunkte runden den Königlichen Weihnachtsmarkt in Königs Wusterhausen ab.

Online: www.koenigs-wusterhausen.de