Gemeinsam mit der BKK VBU die Natur im Wald erleben.

Erste Gelegenheit dazu haben Sie diesen Sonntag am 25. Oktober.

In kleinen Gruppen schlendern Sie an der Löcknitz entlang, erkunden den umliegenden Wald mit offenen Augen und Ohren.

Durch angeleitete Achtsamkeits- und Atemübungen können Sie innerlich zur Ruhe kommen.

25. Oktober 2020

10:15 Uhr – 14:00 Uht

Treffpunkt:

Löcknitztalweg am Deutschen Kriegerdenkmal

15537 Grünheide

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird um eine Online Anmeldung gebeten.

Zu dieser kommen Sie hier.

Es kann auch eine persönliche Anmeldung im Service Center Erkner, Friedrichstr. 13, erfolgen.

Hier gibt es mehr Informationen zu der Veranstaltung.

Die Hygienevorschriften werden eingehalten.

Auch am darauffolgenden Sonntag, 31. Oktober, besteht die Möglichkeit, in die Natur einzutauchen.

Diesmal wandern Sie mit der BKK VBU durch den Ortsteil Tollkrug und lernen die unterschiedlichen Facetten des Waldes kennen.

Ganz nebenbei stärken Sie Ihren Körper und Geist und kommen so zur Ruhe.

31. Oktober 2020

09:30 Uhr – 12:00 Uhr

Treffpunkt:

Toollkrug Mittenwalder Straße

12529 Blankenfelde Mahlow (Schönefeld)

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird um eine Online-Anmeldung gebeten.

Zu dieser kommen Sie hier.

Gerne können Sie sich auch persönlich im Service Center Erkner, Friedrichstr. 13, anmelden.

Hier gibt es mehr Informationen zu dieser Veranstaltung.

Die Hygienevorschriften werden eingehalten.