Wir sind für Sie unterwegs! Hitradio SKW vor Ort!

Am Freitag, den 17. Mai, machen wir Halt bei der

Langen Nacht der Wirtschaft

bei der se services und der Schulzendorfer Elektro GmbH in Schulzendorf

Schauen Sie ab 17:00 Uhr hinter die Kulissen des Unternehmens und nehmen stündlich an Führungen durch das Firmengebäude und den Schaltanlagenbau teil.

Fahren Sie Probe in einem modernen Elekto-Auto

oder testen Sie Ihr handwerkliches Geschick.

Außerdem erwartet Sie ein buntes Rahmenprogramm, mit Segway fahren, Torwandschießen, Glücksrad und musikalischer Unterhaltung.

Fürs leibliche Wohl versorgt die Schulzendorfer Elektro GmBH Sie mit leckerem Gegrillten und kühlen Getränken!

Kommen Sie vorbei! Feiern mit uns! Hitradio SKW vor Ort!

Am 17. Mai ab 17 Uhr:

Die Lange Nacht der Wirtschaft bei der se services und der Schulzendorfer Elektro GmbH

in der Karl-Marx-Straße 14-16 in Schulzendorf.

se.services GmbH

Karl-Marx-Straße 14-16

15732 Schulzendorf

www.se-services.eu