Zu Fuß erreicht Ihr die Gämse in 2 Min vom S-Bahnhof Wildau. Für Fahrräder haben wir am Eingang Schwartzkopffstraße genügend Plätze vorgesehen. Autoparkplätze findet Ihr auf der Rückseite der Halle (An der Mensa 11). Die Halle ist von beiden Seiten betretbar. Die Zufahrt mit dem Auto erfolgt über die Freiheitsstraße oder die Bergstraße.

Sichern Sie sich Ihren excklusiven Gutschein im Wert von 81,-€ und zahlen Sie nur die Hälfte für eine 10-er Karte für „die Gämse“



Wichtig: Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich. Pro Haushalt ist auch nur der Kauf eines Gutscheins gestattet.