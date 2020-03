Der HITRADIO SKW-Musikwunsch

Name (bitte ausfüllen)



Vorname (bitte ausfüllen)



Ort (bitte ausfüllen)



E-Mail (bitte ausfüllen)



Ihr Musikwunsch



Teilnahmebedingungen:

Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die folgenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen an: Hitradio SKW darf den Namen der Teilnehmer öffentlich im Programm und auf seinen Internetseiten bekannt geben, es sei denn, der Teilnehmer widerspricht ausdrücklich einer Veröffentlichung in schriftlicher Form. Der Teilnehmer verpflichtet sich, in vertretbarem Rahmen für Audio-, Foto-, Bild- und Textpromotions im Hörfunk, Internet oder gedruckten Veröffentlichungen zur Verfügung zu stehen.