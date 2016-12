Der Berliner Weihnachtszirkus am Olympiastadion

Vorhang auf! Manege frei!

Vom 9. Dezember bis 8. Januar lässt der 23. Berliner Weihnachtszirkus Klein und Groß wieder träumen.

Erlesene Tierdressuren, internationale Spitzenartisten und lustige Clowns ergeben einen aufregend prickelnden Circuscocktail, der exklusiv für die Hauptstadt gemixt wird.

Ein 150-minütiges Feuerwerk der Circuskunst, welches alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen vom Kleinkind bis zur Großmutter anspricht.

getreu dem Motto: Weihnachten im Circus – ein Fest für die ganze Familie!

Die vielen prachtvollen Tiere sind von Anfang an ein fester Bestandteil des Berliner Weihnachtscircus. In einem großen Afrika-Schaubild geben sich schwergewichtige Elefanten, Breitmaulnashorn „Hulk“, Flusspferd „Jedi“ und Netzgiraffe „Shakira“ ein Stelldichein in der Manege. Kamele, Lamas, Alpakas und natürlich viele edle Pferde unterschiedlicher Rassen begeistern mit neu einstudierten Dressuren.

Wenn die Augen der Kleinen zu leuchten beginnen, Erwachsene wieder zu Kindern werden

und es nach gebrannten Mandeln und Sägespänen durftet – dann ist Magie im Spiel!

Premiere am 9.12.2016 um 19.30 Uhr

dann täglich um 15.00 & 19.30 Uhr

Sonntags nur 11.00 & 15.00 Uhr

Ausnahmen:

Heiligabend nur um 14.00 Uhr

Silvester (31.12.) um 15.00 & 20.00 Uhr (Silvestergala)

am 14./15./21./22. Dezember sowie am 1./4./5. Januar nur um 15.00 Uhr

am 12./13./19./20. Dezember sowie am 2./3. Januar sind Ruhetage

Mittwoch und Donnerstag sind Familientage mit halben Preisen auf allen Plätzen