CLIMB UP! – Kletterwelten® (Gutscheinwert 30 Euro - Sie zahlen NUR 15 Euro)

Sind Sie schon einmal an echten Bergen geklettert oder durch spannende Höhlen gestiegen? Oder haben Sie schon einmal einen Wald mit einer 200 m langen Seilrutsche oder einem Skateboard in 6 m Höhe durchquert? Klettern Sie im mehrfach ausgezeichneten Kletterwäldern und der neuen und weltweit einmaligen Bergwelt hinauf und bewegen Sie sich hängend, schwingend, balancierend oder fliegend von Baum zu Baum! Oder von Felsvorsprung zu Felsvorsprung! Ob Kind oder Erwachsener, Laie oder Profi – für Jeden ist etwas dabei: Auf verschiedenen Parcours mit unterschiedlichen Höhen und Schwierigkeitsgraden können Sie die Natur aus neuen Perspektiven kennenlernen und richtig Spaß haben. Abenteuer, Naturerlebnis und Herausforderung für Kinder, Familien, Schulklassen, Betriebsausflüge,Vereine oder auch einfach, um die Fitness zu trainieren.

Strausberg liegt vor den Türen Berlins im Osten der Stadt und ist bequem mit der S-Bahn zu erreichen. Optimale Voraussetzungen also für einen tollen Klettertag im CLIMB UP! – Kletterwald ® in Strausberg. Beispielsweise mit der Familie, der Schulklasse oder auch einfach den besten Freunden. Sie bewegen sich an der frischen Luft, tun etwas für die Kondition und den Gleichgewichtssinn und haben einfach gemeinsam jede Menge Spaß.

35.000 qm Wald- und Erlebnisfläche und noch mehr Kletterspaß! Was Sie in Strausberg erwartet: 2 ½ Stunden Kletterzeit 12 verschiedene Parcours mit einer Gesamtlänge von 2,7 km Spaßige, herausfordernde und anstrengende Kletterübungen in unterschiedlichen Höhen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden Zahlreiche, bis zu 100 m lange Seilrutschen mit einer Gesamtlänge von 1.200 m Extraschwerer Extreme- und Power-Parcours Beliebteste Highlights: Seilrutschen, Skateboard, Tarzansprung, Sessellift Hier sind die Kleinsten ganz groß! Speziell für Kindergarten-Kinder wurde der großzügige KIDS-PARCOURS entwickelt. In 32 spaßigen und spannenden Kletterübungen können kleine Kletterer von ca. 3 bis 6 Jahren ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Natürlich unter ständiger Aufsicht ihrer Eltern. Ein Riesenspaß für die Kleinen und auch die begleitenden Großen.

Das Gipfelkreuz zum Greifen nah!

Echte Berge in Berlin-Brandenburg. Samt Gipfelkreuz, Gipfelbuch und einem sieben Meter hohen Wasserfall. Das gibt’s nicht?

Doch – und zwar in Strausberg am Rande Berlins. Hier erwartet Sie die weltweit einmalige Bergwelt! Sie bietet Ihnen den ultimativen Kletterspaß – spektakuläres Fels- und Höhlenklettern für die ganze Familie und Kletterbegeisterte von 7 bis 99 Jahren.

Ob große Familie oder kleines Kind, Schüler auf Klassenfahrt oder Arbeitskollegen auf Betriebsausflug: Wer Action sucht und in die Luft gehen will, ist bei hier genau richtig! Klettern Sie von Felsvorsprung zu Felsvorsprung und erkunden dabei die verschiedenen spannenden Kletterouten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und freuen Sie sich schließlich über einen tollen Ausblick, wenn Sie oben am Gipfelkreuz stehen.

Sie können den Berg auf verschiedenen Kletterrouten erobern. Immer an natürlichen Griff- und Trittstrukturen – außen am Fels, in spannenden Höhlen, auf dem Grat sowie vor und hinter dem Wasserfall. Die Höhlen im Innern des massiven Felsen laden Sie dabei zu einer aufregenden Entdeckungstour á la Indiana Jones ein. Steinzeitliche Höhlenmalereien, beleuchtete Mineralien und sogar prähistorische Fossilien wie der freigelegte T-Rex Julius sorgen dabei für ein echtes Abenteurer-Gefühl und wohlige Gänsehaut.

Höhenluft schnuppern, nahe Potsdam!