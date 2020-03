Buchhalter (m/w/d) in Teilzeit (30h) gesucht

Für das Service Büro der Sabelus XXL Apotheken-Kooperation sucht ab sofort einen

Buchhalter (m/w/d) in Teilzeit (30h), unbefristet



Ihnen wird geboten:

eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in unserer stetig wachsenden, modernen und zukunftsorientierten Apotheken-Kooperation

flexible Regelung Ihrer Arbeitszeit nach Absprache möglich

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Ihre Aufgaben:

Bearbeitung der Debitoren-, Kreditoren-, Anlagen- und Bankbuchhaltung

Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Bürotätigkeiten

Das sollten Sie mitbringen:

erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Buchhalter, Steuerfachangestellter (m/w/d) oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung

Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung

sehr gute Kenntnisse in den MS Office‐Anwendungen

Verantwortungsbewusstsein und ein freundliches und sicheres Auftreten

sorgfältige, gewissenhafte und selbstständige Arbeitsweise

Interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung

per E-Mail an:

drsabelus@sabelus.com

oder

per Post an:

Sabelus Services

Am Kleingewerbegebiet 2

15745 Wildau

www.sabelus.de