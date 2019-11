BLACK FRIDAY WOCHE: Wilde Matilde

In Berlins historischer Mitte steht ein Tor zu einem Wunderland: das Tor zur wunderbaren Welt der Wilden Matilde!

Wer hindurch schreitet, spürt den Geist einer märchenhaften Zeit und begibt sich auf eine Reise durch das alte Berlin mit dem bunten, flirrenden Show-Zauber der 1920er- bis 1940er-Jahre.

Die Wilde Matilde – Cocktailbar und Eventrestaurant – ist ein Ort mitten in der Hauptstadt, wo sich „Hinz und Kunz“ zum Kaffeeklatsch trifft. Abseits von der Hektik der heutigen Zeit erzählt Ihnen hier Matilde die Geschichte ihrer Jugend.

Schlemmerbrunch

Am Wochenende gibt es ein buntes Schlemmer-Buffet in der Wilden Matilde Berlin. Verbringen Sie die schönste Zeit der Woche mit Ihren Liebsten und genießen Sie die zauberhafte Atmosphäre des Erlebnis-Restaurants.

So bunt und verspielt wie die Wilde Matilde selbst sind auch die Frühstücks- und Brunch-Leckereien, die es beim Berlin Brunch von 10 bis 15 Uhr zu schmausen gibt. Von herzhaft bis süß ist alles dabei, was das Herz begehrt.

Für kleine und große Naschkatzen gibt es neben hand- und hausgemachter Patisserie ein Candy-Buffet. Im Wunderland mit Blick auf den Berliner Dom und das Berliner Schloss erwartet Sie so manch weitere Überraschung. Bedienen Sie sich so oft, bis „der Hosenknopp nich mehr zujeht“ und genießen Sie ein Gläschen Crémant oder frisch gepressten Orangensaft dazu.

Auf der Karte finden sich neben Matildes „Kliiitzer-Cappuccino“ allerlei weitere Kaffee- und Teespezialitäten. Sonntags ab 14 Uhr darf zum Tanztee jeschwoft werden.

Berliner Varieté-Show

Jeden Freitag und Samstag erwartet Sie eine überraschende Zirkus-, Burlesque- und Varieté-Show, in der die Wilde Matilde die aufregende Geschichte ihres Lebens erzählt: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Restaurant, das an Alice im Wunderland erinnert. Sie werden von einem liebreizenden Frollein an Ihren Platz geleitet, das in ihrem Bauchladen Naschwerk, Zigarettenspitzen, Streichhölzer und andere hübsche Dinge feilhält. Die Bar ist ein Kettenkarussell, an der zuckersüße Jungs mit frechen Hosenträgern und kecken Melonen auf dem Kopf die leckersten Cocktails der Stadt zaubern. Über Ihren Köpfen schaukeln Artistinnen, wimpernklimpernde Candy Girls verteilen Süßigkeiten und kokette Tänzerinnen und Tänzer schwingen ihre Hüften auf dem Tresen.

Sichern Sie sich ab jetzt Ihre exklusiven

Gutscheine für zwei Personen

für den großen Schlemmerbrunch im Wert von 47,20 Euro

oder die Berliner Varieté-Show (inkl. Cocktail & original Berliner Currywurst mit Pommes) im Wert von 74,60 Euro –

In der BLACK FRIDAY WOCHE zahlen Sie aber nur 11,- Euro bzw. 15,- Euro –

Nicht mal die Hälfte!*

* Wichtig:

Gutschein-Gültigkeit: Bis 31.10.2020.

Pro Haushalt ist nur der Kauf eines Gutscheins gestattet.

Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich.

Selbstabholer können ihre Gutscheine werktags zwischen 09:00 und 15:00 Uhr abholen.

Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Wilde Matilde

Rathausstr. 23 – 10178 Berlin Mitte

E-Mail: info@wildematilde.de

https://wildematilde.de