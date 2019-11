BLACK FRIDAY WOCHE: Schwapp Fürstenwalde

“Alles WASSER wollt”

Herzlich willkommen im

Schwapp Fürstenwalde

Treten Sie ein ins Schwimm- und Wasserparadies!

Entfliehen Sie dem Alltag und lassen Sie sich mit vielen Attraktionen von Kopf bis Fuss inspirieren.

Schenken Sie sich und Ihrer Gesundheit ein paar Stunden Zeit und verwandeln Sie einen ganz gewöhnlichen Wochentag in einen kleinen extra Feiertag.

Bei jedem Wetter und das ganze Jahr bieten Ihnen das Spaßbad, die Sauna-Wellness-Oase und das Sportbad erlebnisreiche Stunden mit Ihrer Familie oder mit Freunden. Im Schwapp finden Sie Entspannung und Erholung, Spiel und Spaß.

Schwapp – Knabberfischoase

Die neueste Attraktion im Schwapp Fürstenwalde sind hunderte von Knabberfischen, die Ihren Händen und Füssen ein ganz neues Hautgefühl geben.

Circa 50 Fische der Gattung Garra rufa bearbeiten sanft die Hände & Füße mit kleinen Stößen und sorgen so für ein körpereigenes Abstoßen der alten Haut durch die Produktion von neuer Haut. Das vermindert den Hornhautanteil und Sie erhalten sanftere und geschmeidigere Haut. Zudem können Sie bei der beruhigenden Behandlung wunderbar entspannen und Stress abbauen. Ihre Haut wird glatt und Sie glücklich.

Schwapp – Saunalandschaft

Wohlbefinden, Ruhe und Entspannung in gediegenem Ambiente genießen – das ist die Saunalandschaft

Das breite Angebot teilt sich auf in Innen- und Außenbereich und bietet von Finnischer Sauna über Dampfbad, Massage- und Ruheräumen, Warm- und Kaltwasserbecken bis hin zu einer Infrarotkabine alles, was man sich zum Schwitzen und Entspannen wünschen kann.

Die Banjasauna – ein besonderes Erlebnis



“Banja” bezeichnet im Russischen ein Waschhaus

In einer typischen Banjasauna ist es üblich, sich mit Birkenzweigen den Körper abzuschlagen. Das bringt den Kreislauf in Schwung und fördert die Durchblutung. Zum Verwöhnen bieten wir ein Honig-Salz-Peeling an. Zum Banja Ritual gehört ebenso ein gemütliches Beisammensein, wobei landestypische Köstlichkeiten angeboten werden.

Sichern Sie sich ab jetzt zwei Tageskarten für Spassbad und Sauna für das Schwapp Fürstenwalde im Wert von 50,- Euro!

In der BLACK FRIDAY WOCHE zahlen Sie aber nur 12,50 Euro – nicht mal die Hälfte!*

Beachten Sie auch die geänderten Öffnungszeiten vom 20. bis 31. Mai:

20.-31.05.19 – Spaßbad & Sauna geschlossen

Sportbad & Fitnessstudio bleiben geöffnet.

25.-26.5. & 30.-31.5. komplett geschlossen

Die genauen Öffnungszeiten finden Sie auch hier.

* Wichtig:

Pro Haushalt ist nur der Kauf eines Gutscheins gestattet. Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich.

Selbstabholer können ihre Gutscheine werktags zwischen 09:00 und 15:00 Uhr abholen. Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Freizeitbad Schwapp

Große Freizeit 1

15517 Fürstenwalde

Telefon: (03361) 36 37 0

Telefax: (03361) 36 37 18

Email: info@schwapp.de

Internet: www.schwapp.de