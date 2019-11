BLACK FRIDAY WOCHE: MS Diva Spreetouren

Entdecken Sie Berlin und seine Sehenswürdigkeiten aus einer einzigartigen Perspektive und nutzen Sie die traumhaften Kulissen als passenden Ort für Ihren ganz besonderen Anlass.

Ob Hochzeitsfeiern, Geburtstage, Betriebsfeiern, Weihnachtsfeiern, Silvesterparties, Jubiläen, Konferenzen, Geschäftsbesprechungen, Seminare oder Empfänge: Auf dem Partyschiff “Diva” wird jeder Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis. Für alle Events können Sie das Schiff mieten.

Auf dem Schiff finden, verteilt auf Ober- und Unterdeck, ca. 140 Personen Platz. Mieten Sie diese einmalige Eventlokation in Berlin exklusiv für Ihr Event. Für Ihre individuelle Rundfahrt wird gerne ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Eventkonzept entwickelt, bei dem fast keine Grenzen gesetzt sind.

Sie interessieren sich für ein besonderes Erlebnis und möchten das Eventschiff mieten? Gerne steht Ihnen Frau Rusch unter 030/ 55 87 68 14 für Charteranfragen zur Verfügung.

Angeboten werden auch öffentliche Fahrten, z. B. eine 3stündige Stadtrundfahrt oder auch eine 4,5stündige Seenrundfahrt über den Müggelsee.

Allgemeine Informationen zu den Fahrten:

– Fahrpreis pro Person 18,- EUR

– Rentner/ Schwerbeschädigte sowie die Begleitperson zahlen 16,- EUR

– Bei Onlinebuchung 16,- EUR statt 18,- EUR pro Person – es gelten keine weiteren Nachlässe.

– Kinder von 0 – 5 Jahren haben freien Eintritt – kein Sitzplatzanspruch

– Kinder von 6 – 11 Jahren zahlen 9,- EUR

– Getränke und Speisen können an Bord gekauft werden. Das Mitbringen eigener Getränke und Speisen ist nicht gestattet.

– Hunde sind an Bord erlaubt.

– Für Gruppen ab 30 Personen gelten andere Preise.

– Es ist keine Kartenzahlung an Bord möglich.

– alle Touren sind mit deutscher Stadtbilderklärung – es gibt keinen Audioguide

– kostenlose Parkplätze direkt am Anleger.

– Für alle Fahrten sind Geschenkgutscheine zu erwerben.

– Einlass ca. 20 Min. vor Fahrtantritt.

– Mindestteilnehmeranzahl 30 Personen – Ausfall von Fahrten vorbehalten.

Anleger Plänterwald

Bulgarische Straße / Poetensteig, Berlin, 12435

Sichern Sie sich jetzt Ihre ganz exklusiven Gutscheine für 2 oder 4 Personen im Wert von 36,- und 72,- Euro!

Sie zahlen aber nur die Hälfte – 18,- bzw. 36,- Euro!

Und in der BLACK FRIDAY WOCHE bekommen Sie den Gutschein für 4 Personen sogar noch günstiger –

für nur 19,- Euro!*



Die Gutscheine sind gültig bis März 2020

Termine bitte vorher telefonisch unter 030 / 55 87 68 14 vereinbaren!

* Wichtig:

Pro Haushalt ist nur der Kauf eines Gutscheins gestattet. Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich.

Selbstabholer können ihre Gutscheine werktags zwischen 09:00 und 15:00 Uhr abholen. Bitte beachten Sie die Bearbeitungszeit von bis zu 8 Werktagen bei Bankeinzug.

Event- und Charterschifffahrt Berlin

Reederei Sarah Rusch

Köpenicker Str. 252

12683 Berlin