Bilanzbuchhalter (m/w/d) gesucht

Die Raiffeisengenossenschaft Friedersdorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n

Bilanzbuchhalter/-in (m/w/d)

Ihnen wird geboten:

– eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem mittelständigen Unternehmen,

– unbefristete Festanstellung am Standort in Friedersdorf,

– Vollzeit oder Teilzeit möglich,

– kurze Entscheidungswege und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten,

– Möglichkeit zur Teilnahme an Trainings zur beruflichen Weiterentwicklung,

– Beginn der Tätigkeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Ihre Aufgaben:

– Allgemeine Buchhaltungs- und Verwaltungsaufgaben,

– selbständiges Erstellen von Monats- und Jahresabschlüssen (inkl. aller notwendigen Buchungs-, Bewertung- und Vorbereitungsarbeiten nach Handels- und Steuerrecht),

– Mitwirkung bei der Jahresabschlussprüfung und Ansprechpartner für Fragen der Wirtschafts- und Betriebsprüfer,

– Unterstützung bei der kontinuierlichen Optimierung von Buchhaltungsprozessen.

– Mahnwesen

– Erstellung der steuerlichen Meldungen

Erwartete Qualifikation:

– Ausbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d),

– möglichst Berufserfahrung im relevanten Bereich, gerne auch Einsteiger,

– hohe Leistungsbereitschaft und Flexibilität,

– selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise,

– teamfähig, kommunikativ und diskret,

– gute EDV-Kenntnisse (MS-Office).

Die Raiffeisengenossenschaft Friedersdorf sucht Menschen, die das wachsende Unternehmen aktiv mitgestalten wollen und mit Engagement bei der Sache sind.

Sie sind interessiert?

Dann bewerben Sie sich schriftlich, inklusive Ihrer Gehaltvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin. Gerne als E-Mail an:

annett-rothe@raiffeisen-friedersdorf.de