Urlaub gelassener genießen

Auslandskranken- und Haftpflichtversicherung am wichtigsten

Viele freuen sich auf den Beginn der Ferienzeit. Sie verspricht Erlebnisse und Erholung. „Doch damit diese Zeit die schönste des Jahres wird, sollten Urlauber, bevor sie ihre Reise antreten, einen kurzen Versicherungscheck durchführen“, rät Kai Rinka, Sprecher des Bezirks Wildau im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). „Die wichtigste Versicherung ist dabei die Auslandskrankenversicherung. Sie übernimmt die Kosten bei einer Erkrankung außerhalb Deutschlands und kostet zirka 10-20 Euro Jahresbeitrag für die ganze Familie.

Die gesetzlichen Krankenkassen kommen nämlich für im Ausland entstandene Kosten für die medizinische Behandlung nur teilweise auf. Die Auslandskrankenversicherung springt dagegen auch ein, wenn ein medizinischer Krankenrücktransport für einen fünfstelligen Euro-Beitrag notwendig wird.

Unverzichtbar ist ebenfalls eine private Haftpflichtversicherung, die für Schäden aufkommt, die man unbeabsichtigt anderen zufügt, beispielsweise wenn man als Mountainbiker Wanderer anfährt. Diese Versicherung ist meist nur für einen zweistelligen Betrag im Jahr zu haben und schützt vor Ansprüchen anderer – und zwar nicht nur im Urlaub. Sie sollte daher in keinem Haushalt fehlen.

Versicherungsschutz für Autofahrer

Eine weitere wichtige Absicherung für den Urlaub im Ausland gibt es für die Autofahrer in Form der „Grünen Karte“ kostenlos, allerdings nicht automatisch: Die Grüne Karte als internationaler Versicherungsnachweis nützt nur, wenn sie noch gültig ist. In manchen Ländern ist sie sogar vorgeschrieben und vermeidet nach einem Unfall ärgerliche Bürokratie.

Dazu packt man am besten auch den ebenfalls kostenlosen Europäischen Unfallbericht ein, der ein genaues Unfallprotokoll ermöglicht. „Wegen vieler abweichender Verfahren in anderen Ländern sollte man nach einem Unfall den Zentralruf der deutschen Autoversicherer kontaktieren“, rät Rinka. „Aus dem Ausland erreicht man diesen unter Tel. 0049-40-300 330 300 und kann anhand des Kfz-Kennzeichens erfahren, welche Versicherung des Unfallgegners zuständig ist und ggf. welche Verhaltensweisen (z. B. eine Unfallbegutachtung) diese nun verlangt.

Hausrat- und Rechtsschutzversicherungen helfen auch im Ausland

Ein Dutzend Versicherungsverträge können für den Urlaub eine Rolle spielen, aber meist sind nur zwei oder drei wirklich wichtig, wenn man im Alltag schon gut abgesichert ist. Zum Beispiel liefert die Hausratsversicherung bereits einen Grundschutz. Denn ihre Außenwirkung gilt auch für den Fall der Beraubung im Urlaub, beispielsweise bei einem Raubüberfall.

Auch eine eigene Rechtsschutzversicherung kann hohe Kosten eines Rechtsstreits abmildern, wenn der teure Urlaub ein juristisches Nach-spiel haben sollte. Auch diese Versicherung beschränkt sich nicht auf den Urlaubsaufenthalt und leistet auch bei Rechtsstreitigkeiten im All-tag, u. a. auf der Arbeit, im Verkehr oder bei Mietverhältnissen.

Vorsicht bei Paketen

Zu Angebotspaketen geschnürte spezielle Urlaubsversicherungen enthalten oft Unsinn. So ist eine Urlaubshaftpflichtversicherung überflüssig, wenn die Familie schon eine Haftpflichtversicherung hat. Die Reisegepäckversicherung ist nur dann wirklich gut, wenn sie den Wert der gesamten mitgenommenen Habe umfasst, verdeutlicht Rinka die häufigsten Fehler fertig geschnürter Reise-Versicherungspakete.

Urlaubszeit = Einbruchszeit

Schon so manchen Sommerurlauber erwartete eine böse Überraschung am Ferienende, wenn in der Wohnung während der Urlaubsabwesenheit eingebrochen wurde. Insbesondere im Internet kündigen viele unbedarft auf Social-Media-Plauderseiten ihren Urlaub vorher an. Das können dann Einbrecher, die gezielt solche Postings durchsuchen, ausnutzen und sich ungestört in der verwaisten Wohnung ‚umsehen’. „Eine Hausratversicherung würde dann für Schäden durch Einbruchdiebstahl und Vandalismus aufkommen“, so Rinka.

Kai Rinka

BVK-Bezirksverband

Berlin – Brandenburg

Karl-Marx-Straße 15

15745 Wildau

Tel.: 03375 / 502270

Fax: 03375 / 502370